مصادر: هشام طلعت مصطفى ضمن قائمة "العفو الرئاسي"

كتبت - ياسمين محفوظ:

قالت مصادر مطلعة، إن قائمة العفو التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة، تضمنت اسم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والمدان في قضية مقتل الفنانة سوزان تميم.

وشملت القائمة 502 من المحبوسين في قضايا مختلفة، بينهم 25 امرأة وعدد كبير من الشباب المحبوسين في قضايا تظاهر وتجمهر.

وأضافت المصادر في تصريحات لمصراوي، أن "قرار العفو عن هشام طلعت مصطفى جاء مراعاة لظروفه الصحية، ولقضائه ثلاثة أرباع المدة المقررة بـ 15 عاما.

ووجه الرئيس السيسي وزارة الداخلية بتنفيذ قراره قبل عطلة عيد الفطر.

وأحيل هشام طلعت مصطفى للمحاكمة في سبتمبر 2008 متهما في قضية مقتل سوزان تميم التي قتلت طعنا في مسكنها بدبي أواخر يوليو 2008، حيث صدر الحكم عليه بالإعدام ثم خفف إلى السجن 15 عاما​.