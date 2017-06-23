مصادر: هشام طلعت مصطفى ضمن قائمة "العفو الرئاسي"
مصادر: هشام طلعت مصطفى ضمن قائمة "العفو الرئاسي"
04:06 م الجمعة 23 يونيو 2017
هشام طلعت مصطفى
كتبت - ياسمين محفوظ:
قالت مصادر مطلعة، إن قائمة العفو التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة، تضمنت اسم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والمدان في قضية مقتل الفنانة سوزان تميم.
وشملت القائمة 502 من المحبوسين في قضايا مختلفة، بينهم 25 امرأة وعدد كبير من الشباب المحبوسين في قضايا تظاهر وتجمهر.
وأضافت المصادر في تصريحات لمصراوي، أن "قرار العفو عن هشام طلعت مصطفى جاء مراعاة لظروفه الصحية، ولقضائه ثلاثة أرباع المدة المقررة بـ 15 عاما.
ووجه الرئيس السيسي وزارة الداخلية بتنفيذ قراره قبل عطلة عيد الفطر.
وأحيل هشام طلعت مصطفى للمحاكمة في سبتمبر 2008 متهما في قضية مقتل سوزان تميم التي قتلت طعنا في مسكنها بدبي أواخر يوليو 2008، حيث صدر الحكم عليه بالإعدام ثم خفف إلى السجن 15 عاما.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
التموين: زيادة دعم البطاقات لا تعني مضاعفة الكميات المطروحة
-
السيسي يصدر قرارًا بالعفو عن ٥٠٢ من المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر
-
السيسي يُنيب محافظ القاهرة لحضور احتفال الأوقاف بالجمعة الأخيرة من
-
السيسي يصدّق على قوانين منح علاوات دورية واستثنائية للعاملين بالدولة
إعلان
إعلان