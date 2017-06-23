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وكيل "أوقاف دمياط": زكاة الفطر طهرة للغني والفقير

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مصراوي Masrawy

وكيل "أوقاف دمياط": زكاة الفطر طهرة للغني والفقير

03:50 م الجمعة 23 يونيو 2017

وزارة الأوقاف

دمياط – محمد إبراهيم:

قال الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، إن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم إذ يشعر بضرورة الإنفاق فى سبيل الله لسد احتياجات الفقراء والمساكين، مؤكدًا ضرورة استغلال الساعات القليلة الباقية من شهر رمضان في الإكثار من الأعمال الصالحة.

وأضاف "سلامة" في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن الصدقة طًهرة للنفس من الأخلاق السيئة والمذمومة وبها يُطهر الغني من الشح والبخل، ويُطهر الفقير من الحسد والحقد، لافتًا إلى أن الإسلام في دعوته للإنفاق حارب العامل النفسي الذي قد يمنع المسلم من الصدقة وهو خوف الفقر ونقصان المال.

وأكد سلامة أن الصدقة سبب من أسباب الشفاء ودفع أنواع البلاء، كما أنها سبب لزيادة المال وبركته، موضحًا أن هناك استعدادات مكثفة في مدن وقرى المحافظة قبيل الاحتفال بعيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن الوزارة ترفض السماح لأي خطيب من غير خريجي الأزهر بإمامة المصلين، وأنها منحت التصريحات اللازمة بشأن ساحات الصلاة.

وبيّن أن مديرية الأوقاف مسئولة عن المساجد والساحات المحددة وتشرف على عملية اختيار الأئمة، إذ جرى تخصيص 63 مسجدا وساحة خلاء لأداء صلاة عيد الفطر في 6 إدارات من بينها 28 ساحة ومسجد بإدارة دمياط.

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