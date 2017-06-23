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هذه العوامل تشرح لك الفروق بين «العفشة العادية» و«الرياضية»

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يظل دومًا نظام التعليق الخاص بالسيارات "العفشة" هو أحد عوامل الجذب الخاصة لإتمام عملية شراء أو بيع، وهو ما يساهم في إشعار الركاب وخاصة السائق بأكبر قدر ممكن من الراحة وتجنب الاهتزاز بشكل دائم، لاسيما وأن العديد من الشوارع داخل تستلزم أنواع جيدة من العفشة.

وتعد العفشة هي النظام المسؤول عن الثبات والتوازن في هيكل السيارة وغرفة القيادة، بالإضافة إلى المحافظة على ثبات السيارة على الطرقات والمنعطفات لتأمين راحة الركاب، لاسيما وأن مهامها الأساسية تتلخص في امتصاص الصدمات الناتجة عن عدم استواء الطرق، وفي هذا السياق نستعرض أهم أنواع أنظمة التعليق الموجودة في السيارات على مستوى العالم..

العفشة العادية

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هو نظام تعليق يعمل في المقام الرئيسي على عدم إشعار الركاب بالصدمات أو الارتجاجات الناتجة عن مرورة السيارات فوق أراضي متعرجة، ويحتوي المساعدين فيها على مادة زيتية تعمل على امتصاص الصدمات وعدم السماح لها بالوصول إلى الصالون الداخلي للسيارة، وهي في الغالب لا تشعر الركاب بأي اهتزازات داخلية، وعادة لا تكون "قاسية" ويشعر الجالسون فيها بالمرونة الشديدة أثناء السير المستقيم، إلا أن هذا النوع من أنظمة التعليق لا يقدم أداءً أفضل من "العفشة الرياضية" في المنحنيات والانعطافات.

العفشة الرياضية

قد يكون تركيبها الميكانيكي هو نفسه ما تحتويه "العفشة العادية"، غير أن الفروق الأكثر وضوحًا بين النوعين، هي أن أنظمة التعليق الرياضية لا تتمتع برفاهية الراحة أو المرونة، فهي "قاسية" تكاد تُشعر الركاب بكل شيء أسفل عجلات السيارة، وهو الأمر الذي يأتي لاحتواء المساعدين على غاز لا يمنع وصول اهتزازات الصدمات للصالون الداخلي، إلا أن هذا النوع الرياضي صُمم بشكل خاص ليتناسب مع الطرق المتعرجة التي تحتوي على انعطافات كثيرة، وهو ما يضمن ثبات أكبر أثناء المرور بها أو تغيير المسار بشكل حاد.

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