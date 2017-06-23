نادية هنري تشيد بكلمة «السيسي» فى قمة حوض النيل

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أشادت نادية هنري، عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام قمة دول حوض النيل في عنتيبي بأوغندا.

قالت هنري، خلال بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن الرئيس السيسى ركز على نقاط محددة لتوجيه رسائل لدول حوض النيل أهمها، حقوق مصر في مياة النيل، مستدركة: "نعتمد بشكل أساسي على نسبة 97%، نظرًا لقلة الموارد المائية الأخرى في ظل النمو السكاني الذي قلل نصيب الفرد إلى نحو 640 متر مكعب سنويًا من المياه، ليصل العجز المائي الذي تعاني منه مصر سنويًا إلى 21.55 مليار متر مكعب".

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أشارت هنري - إلى أن مصر تقوم بسد هذه الفجوة المائية من خلال إعادة استخدام المياه بكفاءة تصل إلى 80%، وهي نسبة تعتبر من أعلى المعدلات على مستوى العالم، ما يجعل الشعب المصري يتعامل بشكل حذر مع أي تأثير سلبي محتمل على أمن مصر المائي، متسائلة: "هل تدرك كل من إثيوبيا والسودان وباقي دول الحوض دعوة الرئيس لهم في امتلاك رؤية مشتركة تنطلق من إدراك حقيقة وجود موارد مائية مشتركة كافية في الحوض لم تُستغل بالشكل الكامل؟".

أكدت هنري، أنه يجب على دول حوض النيل أن تقتنع بحديث الرئيس بأن التعاون والاستعانة بالوسائل العلمية الحديثة لاستخدام موارد النيل، يتيح تحقيق التطلعات التنموية لكل الدول ويجنبهم الآثار السلبية لموجات الجفاف، موضحة أن الرئيس السيسي شدد على مبدأ التعاون بين دول الحوض الذي يصب في صالح الجميع ويضمن الأمن المائي للكل، ويجنب الإضرار بالحياة التي قامت وترسخت جذورها عبر قرون على ضفاف النهر.