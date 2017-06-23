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«شكري» ونظيره البريطاني يبحثان هاتفياً تطورات أزمة قطر

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«شكري» ونظيره البريطاني يبحثان هاتفياً تطورات أزمة قطر «شكري» ونظيره البريطاني يبحثان هاتفياً تطورات أزمة قطر

التحرير

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بحث وزير الخارجية سامح شكري اليوم الجمعة مع نظيره البريطاني بوريس جونسون، في اتصال هاتفي، عددا من الملفات والموضوعات الهامة في منطقة الشرق الأوسط، حيث اتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق فيما بينهما خلال الفترة القادمة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد بأن الحديث بين الوزيرين - خلال الاتصال الذي أجراه الوزير البريطاني - تناول أيضا مستجدات الوضع في ليبيا وسوريا وجهود مكافحة الإرهاب، فضلا عن تطورات الأزمة القطرية.

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كما تطرق الاتصال إلى متابعة عدد من الملفات المرتبط بالعلاقات الثنائية، حيث تم التأكيد على حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما الثنائية ودفع مسارات التعاون بشكل مكثف بما يحقق مصالح البلدين والشعبين.

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التحرير

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