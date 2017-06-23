تتمنى ارتداء الحجاب وحاصلة على دروس في «الرقص الشرقي».. 12 تصريحا لـ«المتوحشة»

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واحدة من أجرأ المذيعات على ساحة الإعلام، بدأت في الإذاعة ثم انتقلت إلى تقديم البرامج التليفزيونية، هي الإعلامية سالي عبد السلام، التي اشتهرت باسم برنامجها "المتوحشة"، الذي تقدمه على قناة "النهار"، والتي حلّت ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أمس الخميس، عبر فضائية "القاهرة والناس"، ويرصد موقع "التحرير- لايف" في التقرير التالي أبرز التصريحات التي أدلت بها خلال الحلقة.

1- خسارة الوزن

أوضحت سالي عبد السلام أنها قررت أن تفقد وزنها الزائد لأنها تحب نفسها، قائلة: "أنا كنت 112 كيلو وصلت لمرحلة مش قادرة أطلع السلم"، مشيرة إلى أنها لم تخسر وزنها من أجل الجنس الآخر كما يشاع حولها، كما عبّرت عن سعادتها وقت أن كانت "سمينة" قائلة: "كنت مبسوطة عن دلوقتي وماكنتش باعمل حساب لأي حاجة".

2- أخلاق سواقين ميكروباص

ردت سالي على تصريح صحفي لها مسبق قالت فيه: "الناس فهموا إني حطوا مانيكير وباديكير في الصلاة، بس يا حرام مش قادرين يفهموا لإني باهتم بنفسي زيادة، وفاكرين عشان مذيعة ومشهورة مش هاعرف أرد، لأ دنا أخلاقي أخلاق سواقين ميكروباص واكتر"، وسألتها بسمة وهبة عن أن ذلك إذا كان وراء مقولة البعض عنها "بتطفش العرسان منها"، وعقّبت سالي على ذلك قائلة: "أكيد لما أتجوز اللي هيبقى راجلي هاعامله معاملة مختلفة عن كل الناس، وهاشيله على راسي، هو هيبقى سايب راجل في البيت لما يمشي، بس لما يرجع هيلاقي قطة".

3- قناة ten

كشفت سالي عبد السلام السبب وراء تركها العمل بقناة "ten"، وقالت: "كنت طايرة من الفرحة إن ده أول برنامج يتعمللي، صورت البرومو بفستان طلبته منهم خصيصا لي، اكتشفت إن فيه مذيعة في نفس القناة طلعت في برومو برنامج لها آخر بنفس الفستان اللي لبسته، لذلك انسحبت من القناة ورفضت إذاعة البرومو المتكلف ربع مليون جنيه".

4- راغدة شلهوب

وجّهت رسالة للإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب قائلة: "ليا عندها حق عرب"، ووضحت السبب وراء ذلك قائلة: "استضافت المستشار مرتضى منصور في برنامجها وقارن بين صورتي وصورة الفنانة مايا دياب، وقال علينا شبه المتحولين جنسيا، أنا ضحكت لأني باحبه جدا، وخصوصا إني زملكاوية، بس فوجئت لما لقيت راغدة بتضحك حتى مارديتش غيبتي أو دافعت عني"، وأضافت: "في حاجة اسمها أصول وجدعنة، ماينفعش أتكلم على حد في برنامجي ولا ينفع حد يتكلم عليا في برنامجه".

5- أحمد عز

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قالت سالي عن الفنان أحمد عز: "قمر، أحلى واحد في السينما المصرية"، وأشارت إلى أنها على معرفة جيدة بشقيقه، مشيرة إلى أنها تحب عائلتهم بشكل كبير.

6- خطبة مرتين

برّرت سالي سبب فسخ خطوبتها لمرتين على التوالي، قائلة: "لأني ولا مرة حبيت، أنا عديت مراحل التعارف والخروج اللي حصل إنهم بييجو يقروا الفاتحة مع والدي ويحصل خطوبة، بعد فترة قصيرة باكتشف إن مش ده اللي أنا عايزاه"، لافتة إلى أنها تتمنى الرجل الفخور بها وبعملها، وأن تكون العلاقة بينهما قائمة على المودة والرحمة.



7- الحجاب

صرّحت سالي بأنها تأخذ دروسا دينية عند إحدى الداعيات المتشددات، ووضحت المعنى في ذلك قائلة: "أنها تجعلك تفوقى قبل فوات الأوان، وأن تحاسبي نفسك قبل أن تحاسبى"، وأعربت عن أمنيتها في ارتداء الحجاب لكنها ما زالت تحب الدنيا.

8- سما المصري

وصفت الفنانة سما المصري بـ"الجدعة"، وتابعت قائلة: "بغض النظر عن اللي بتعمله كله هي بتضحكني".

9- الرقص الشرقي

أعربت سالي عن حبها للرقص الشرقي قائلة: "كنت باخد فيه كورسات، وحاليا مستعدة أدرسه بس في البيت".



10- رامز جلال

نصحت سالي الفنان رامز جلال بأن يكف عن برامج "المقالب" التي يقدمها قائلة: "كفاية بقى الناس هتكرهك وانت شخصية جميلة جدا".

11- طارق أبو السعود

علّقت على صورة الإعلامي والمدير التنفيذي لراديو "9090"، طارق أبو السعود"، قائلة: "هو الأب الروحي لي، اللي إداني فرصة وصدق إني هاعمل حاجة، روح يا شيخ إلهي ربنا يباركلك".

12- إبراهيم سعيد

عقبت على صورة لاعب المنتخب المصري السابق إبراهيم سعيد قائلة: "كتب على موقع تويتر المتوحشة على وضعها، بس أنا مارديتش عليه، ولما جه برنامجي أحرجته بحلقته مع الإعلامية ريهام سعيد، وضحك وبقينا أصحاب جدا"، وأضافت: "على وضعك يا ابراهيم".