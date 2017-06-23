زوجته عرضت عليه الزواج وعفريت كاد يتسبب في موته.. 5 معلومات تعرفها لأول مرة عن أمير كرارة

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بدأ كمذيع ومقدم لأشهر برنامج مسابقات في الوطن العربي "ستار ميكر" في 2002، ليدخل وقتها قلوب الكثيرين ويحتل مكانة خاصة لديهم، بتلقائيته وروحه المرحة، ولكن سرعان ما تغير المسار وفتحت له أبواب السينما، فشارك في العديد من الأدوار الثانوية، كان أبرزها "طرف تالت"، "تحت الأرض"، "عمليات خاصة"، ليتألق فيها وتصبح بوابة عبور لخوض تجربة البطولة المطلقة، هو الفنان أمير كرارة الذي ينافس بقوة نجوم الدراما في الماراثون الرمضاني هذا العام بمسلسل "كلبش".

إشادات واسعة نالها "كرارة" على المستوى النقدي والجماهيري، فأصبح مسلسله الأعلى مشاهدة على موقع "يوتيوب"، ولم تقتصر معالم النجاح هنا فقط، فلا تستغرب عندما تجد صورة سليم الأنصاري الذي يقوم بدوره في "كلبش"، على تيشرتات الشباب كدليل على النجاح والانتشار الذي حققه "كرارة" بمسلسله هذا العام.

في وسط ذلك لم يعرف عنه الجمهور الكثير.. ونرصد خلال التقرير التالى 5 حقائق لا يعرفها الكثيرون عن "كرارة".

1- خلال استضافته في برنامج "ع المسرح" مع سارة المنذر، ورضوى العطار، وفرح شيمي، وميرنا الهلباوي على راديو إينرجي، فاجأ "كرارة" بالكشف عن تفاصيل حياته الزوجية التى يحرص دائمًا على إبعادها عن الإعلان، وقال إن زوجته هي التى عرضت عليه الزواج في أول مقابلة جمعت بينهما، وقالت له: "هاتجوزك".

2- لم يعرف الكثيرون أن زوجته اسمها هند صلاح حسني وهي شقيقة لاعب كرة قدم سابق، وهو النجم أحمد صلاح حسني، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، الذي اعتزل الرياضة مبكرا واتخذ مجالا آخر وهو الفن والتمثيل.

3- يعرف الكثيرون أن جده هو الفنان ومطرب المونولوجات الشهير محمود شكوكو، ولكنه نفى ذلك، خلال حلوله ضيفًا في حلقة 100 سؤال للإعلامية "راغدة شلهوب" على قناة "الحياة"، قائلاً: "هو خال جدتي وليس جدي، وده شيء يشرفني، لكنه مش جدي".

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4- لا يعرف الكثيرون أن شقيقه هو الفنان أحمد كرارة، الذي دخل المجال الفني مؤخرًا وشاهده الجمهور في "فرصة ثانية" و"من الجاني"، و"أمير الليل"، وترددت الكثير من الشائعات حول رفض "أمير" مشاركته أى عمل فني، وهو الأمر الذي علق عليه كرارة خلال أحد حواراته الصحفية قائلًا: "لا أنكر حرصي على عدم مشاركة أخي في أي أعمال فنية، لأن تاريخ السينما المصرية لم يشهد وجود أشقاء مثلوا مع بعضهم، ومعنى ذلك أن خوضنا تلك التجربة لن يضيف إلينا أي شيء، بل يمكن أن يأتي بنتائج عكسية".

5- فاجأ "كرارة" جمهوره خلال أحد لقاءاته التليفزيونية بتعرضه للضرب من "عفريت" حقيقي، وأنه كان سيتعرض للموت بسبب ذلك الموقف، قائلًا: "كنت موجودا بشارع بجوار بيتي وشعرت أن شخصا يجري خلفي، وعند النظر إلى الوراء لم أجد أحدا، حتى وصلت إلى منتصف الشارع، وقام أحد الأشخاص من المرجح أن يكون عفريتا بضربي على وجهي، واستغثت بأحد أفراد الأمن الخاص المسؤول عن تأمين المستشفى، فلم يعرني أي اهتمام".

وأضاف: "بعدها بفترة لا تتجاوز الثلاثة أسابيع طلب مني أخي أن نذهب إلى الشارع لمعرفة المتسبب في ضربي، وعندما ذهبنا إلى مكان الحادث وجدت آثار دمي، والتفت لرؤية المستشفى فلم أجد الباب الذي دخلت منه، وعند دخولي المستشفى علمت أن الباب كان مخصصا لمشرحة المستشفى، وأغلق منذ أكثر من 20 سنة".​