مدير أمن القاهرة: تكثيف أمني بمحيط المنشآت الحيوية والمتنزهات لتأمين احتفالات عيد الفطر

القاهرة - (أ ش أ)

تفقد اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة اليوم الجمعة، حالة الاستنفار الأمني التى تشهدها العاصمة، استعدادا لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية.

كما تفقد مدير القاهرة، الخدمات الأمنية المعينة على عدد من الكنائس و المساجد؛ للتأكد من تطبيق الخطط الأمنية التي تم اعتمادها، لتوفير أقصى درجات التأمين، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الفطر.

وكلف مدير أمن القاهرة خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لكافة المنشآت الهامة والحيوية، كإجراء احترازي دوري، لتحقيق أعلى درجات التأمين، بالإضافة لنشر الأقوال الأمنية، وقوات الانتشار السريع على الطرق وداخل المدينة، بالاشتراك مع وحدة قوات حماية المواطنين التابعة للقوات المسلحة، والتي تجوب كافة أرجاء العاصمة؛ لتحقيق أعلى درجات التأمين في كافة الشوارع والميادين.

كما وجه بتكثيف التواجد الشرطي بمحيط الحدائق العامة، والفنادق، والمتنزهات، وأماكن التجمعات، ودور السينما والمسرح، والمراكز التجارية التي ستشهد الاحتفالات، ووضع خطط للتشغيل على مدار اليوم، لتحقيق التواجد الفعال على مستوى العاصمة، بالإضافة الى تكليف خدمات البحث الجنائي بتوسيع دائرة الاشتباه، وضبط كل ما قد يخل بالأمن العام.