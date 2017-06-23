وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يبحثان عددًا من الملفات في الشرق الأوسط
وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يبحثان عددًا من الملفات في الشرق الأوسط
03:28 م الجمعة 23 يونيو 2017
وزيرا خارجية مصر وبريطانيا
القاهرة - (د ب أ):
بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، مع نظيره البريطاني بوريس جونسون عددًا من الملفات والموضوعات الهامة في منطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية حصلت وكالة الأنباء الألمانية .
وأوضح المتحدث أن الحديث بين "شكري" و "جونسون" تناول مستجدات الوضع في ليبيا وسورية وجهود مكافحة الإرهاب، فضلا عن تطورات الازمة القطرية.
وأضاف المتحدث أن الاتصال تطرق إلى متابعة عدد من الملفات المرتبط بالعلاقات الثنائية، حيث تم التأكيد على حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما الثنائية ودفع مسارات التعاون بشكل مكثف بما يحقق مصالح البلدين والشعبين.
وتابع أن الوزيرين اتفقا على استمرار التشاور والتنسيق فيما بينهما خلال الفترة القادمة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الحكومة الألمانية ترفض الانتقادات لمسجد ليبرالي في برلين
-
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي: سنوات التآمر القطري لها ثمن
-
كيف ردت تركيا على مطلب إغلاق قاعدتها العسكرية في قطر؟
-
الجيش الأمريكي: مقتل قائد بتنظيم القاعدة في اليمن إثر غارة جوية
إعلان
إعلان