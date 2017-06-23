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وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يبحثان عددًا من الملفات في الشرق الأوسط

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مصراوي Masrawy

وزيرا خارجية وبريطانيا يبحثان عددًا من الملفات في الشرق الأوسط

03:28 م الجمعة 23 يونيو 2017

وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يبحثان عددًا من الملفات في الشرق الأوسط

وزيرا خارجية مصر وبريطانيا

القاهرة - (د ب أ):

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، مع نظيره البريطاني بوريس جونسون عددًا من الملفات والموضوعات الهامة في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية حصلت وكالة الأنباء الألمانية .

وأوضح المتحدث أن الحديث بين "شكري" و "جونسون" تناول مستجدات الوضع في ليبيا وسورية وجهود مكافحة الإرهاب، فضلا عن تطورات الازمة القطرية.

وأضاف المتحدث أن الاتصال تطرق إلى متابعة عدد من الملفات المرتبط بالعلاقات الثنائية، حيث تم التأكيد على حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما الثنائية ودفع مسارات التعاون بشكل مكثف بما يحقق مصالح البلدين والشعبين.

وتابع أن الوزيرين اتفقا على استمرار التشاور والتنسيق فيما بينهما خلال الفترة القادمة.

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