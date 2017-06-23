إيناسيو يستقر على بديل طارق حامد في دوري الأبطال

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استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة أوجستو إيناسيو، علي تجهيز محمود عبد العاطي دونجا، للمشاركة في مركز لاعب الوسط المدافع خلال الفترة المقبلة، بعد تأكد غياب طارق حامد، عن المواجهتين المتبقيتين للفارس الأبيض، بدوري أبطال افريقيا أمام كابس الزيمبابوي وأهلي طرابلس الليبي، بعد طرده في مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

ويرغب الجهاز الفني في منح اللاعب الفرصة في مواجهة بتروجت القادمة (ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري الممتاز) لتجهيزه من الناحية البدنية، خصوصا أنه تعرض للعديد من الإصابات في الموسم الجاري أبعدته عن المشاركة باستمرار مع الزمالك.

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وكان قد تغلب اتحاد العاصمة، على ضيفه الزمالك، بهدفين دون رد، ليرفع الفريق الجزائري رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد الفارس الأبيض عند 5 نقاط في المركز الثالث، خلف أهلي طرابلس صاحب الـ7 نقاط هو الأخر.