هل يصبح رونالدو الهداف التاريخي لمانشستر والريال معًأ؟

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

ربطت العديد من التقارير الصحفية في الأونة الأخيرة بين انتقال كريستيانو رونالدو والانتقال إلى مانشستر يونايتد في ظل المشاكل الضريبية التي يعاني منها في إسبانيا ورغبته في الرحيل عن ريال مدريد.

ونجح رونالدو في تسجيل 406 هدفًأ في 394 مباراة بقميص ريال مدريد في جميع المسابقات ليصبح الهداف التاريخي للفريق الملكي ضاربًا رقم راؤول السابق الذي سجل 323 في 741 مباراة.

وفي مانشتسر يونايتد، يحتل روني صدارة قائمة الهدافين التاريخيين للشياطين الحمر برصيد 253 هدف في 559 مباراة وبفارق 4 أهداف عن صاحب المركز الثاني في القائمة السير بوبي شارلتون.

لذا، إذا عاد رونالدو إلى مانشستر يونايند فبإمكانه أن يصبح الهداف التاريخي للفريق، ويصبح الهداف التاريخي لناديين من أكبر أندية العالم وهما ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

ويمتلك رونالدو 118 هدفًا في رصيده رفقة مانشستر يونايتد سجلهم في 292 مباراة في جميع المسابقات، أي أنه بحاجة إلى تسجيل 139 هدفًا لتحطيم رقم واين روني، وذلك في حال لم يضف الأخير إلى رصيده أي أهداف أخرى بالنظر إلى خروجه من حسابات مورينيو واقترابه من الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر هذا الصيف.

شاهد أيضا

وبإمكان رونالدو تسجيل الـ136 هدفًا بواقع 68 هدفًا في موسمين أو 46 هدفًا في 3 مواسم أو 34 هدفًا في 4 مواسم أو 28 هدفًا في 5 مواسم، وهي أرقام لا تبدو مستحيلة على رونالدو.

وتمكن النجم البرتغالي من من تسجيل 42 هدفًأ مع مانشستر يونايتد في 49 مباراة في موسم 2007- 2008، ومع ريال مدريد سجل في مواسمه الثمانية 33 و53 و60 و55و 61 و51 وأخيرًا 42 هدفًا الموسم الماضي.

لذا سيكون من المنطقي أن يحتاج رونالدو للعب 4 أو 5 مواسم مع مانشستر يونايتد لتحطيم رقم روني أي أنه سيبلغ من العمر حينها 36 أو 37 عامًا.

وبشكل عام بات اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أكبر لاعب في تاريخ البريميرليج الذي يسدل 15 هدفًا في موسم واحد في عمر الـ35 عامًا، لذا سيكون من المرجح أن يتمكن رونالدو في حال انضم لمانشستر أن يحطم ذلك الرقم القياسي عطفًا على المستويات الخيالية التي يقدمها وأهلته لأن يحصل على 4 كرات ذهبية.