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نجوم روما يودعون صلاح: «موعدنا دوري الأبطال»

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نجوم روما يودعون صلاح: «موعدنا دوري الأبطال» نجوم روما يودعون صلاح: «موعدنا دوري الأبطال»

التحرير

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ودع بعض من لاعبي فريق روما الإيطالي، زميلهم المصري محمد صلاح، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إنضمامه لليفربول الإنجليزي رسميا.

وكان ليفربول قد أعلن رسميا أمس الخميس، ضم صلاح من نادي العاصمة، بصفقة قياسية بلغت 39 مليون جنيه إسترليني لمدة 5 سنوات، كأغلى صفقة في تاريخ الناديين.

ونشر «كيفن ستروتمان»، لاعب الذئاب، تغريدة عبر حسابه الشخصي على «تويتر»، قال فيها: "حظا موفقا أيها الملك مومو في ناديك الجديد، سنفتقدك بالتأكيد".

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فيما نشر «أنطونيو روديجر» تغريدة عبر «تويتر» أيضا قال فيها: "أخي، أتمنى لك كل التوفيق في مستقبلك، ولتبقى سالما معافا، وشكرا على كل شئ".

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وقال «ستيفان شعراوي» ذو الأصول المصرية، عبر صفحته على «إنستجرام»: " حظ سعيد يا صديقي، قضينا سويا عام ونصف أشعر وكأنها أكثر من ذلك".

وأضاف: "سنفتقدك كثيرا، فأنت حقا لاعب عظيم وانسان رائع ومتواضع وتستحق الأفضل. وأتمنى أن تسجل أهدافا كثيرة بقميص فريقك الجديد ثم نتقابل مجددا في دوري أبطال أوروبا".

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التحرير

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