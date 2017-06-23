بالصور.. بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ الإسماعيلية يتفقد نفق مشاه "جامعة القناة"

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الإسماعيلية_انجي هيبة:

تفقد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية يرافقه المهندس عبدالله الزغبي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ومحمد عبدالمنعم رئيس حي ثالث، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، الإجراءات التنفيذية واللمسات الأخيرة لتشطيب أعمال مشروع إنشاء نفق المشاه الجديد أمام المدخل الرئيسي لجامعة قناة السويس، بتقاطع شارع شبين الكوم مع الطريق الدائري، ومنطقة مجمع مواقف سيارات الأقاليم والذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتتجاوز جملة تكلفته ستة ملايين جنيه.

وحرص المحافظ ومرافقيه من القيادات على متابعة ما تم تنفيذه من أعمال التشطيبات النهائية للمرحلة الثانية للمشروع، والذي يستهدف الحد من حوادث الطرق.

وجدير بالذكر أنه من المنتظر أن يتم افتتاح المشروع، وتشغيله رسميًا لخدمة طلاب الجامعة، والعاملين بها والمواطنيين بصفة عامة خلال الأيام القليلة القادمة.