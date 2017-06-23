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مسؤولة أممية: حالات الكوليرا في اليمن ستتجاوز 300 ألف بحلول سبتمبر

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مصراوي Masrawy

مسؤولة أممية: حالات الكوليرا في اليمن ستتجاوز 300 ألف بحلول سبتمبر

03:09 م الجمعة 23 يونيو 2017

مسؤولة أممية: حالات الكوليرا في اليمن ستتجاوز 300 ألف بحلول سبتمبر

الكوليرا في اليمن

جنيف- (د ب أ):

رجحت مسؤولة بالأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن يصل عدد حالات الإصابة بوباء الكوليرا في اليمن إلى 300 ألف بحلول سبتمبر المقبل.

وأوضحت ميريتشيل ريلانو، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في اليمن أن أكثر من 190 ألف شخص أصيبوا بعدوى المرض حتى الآن.

وأضافت ريلانو متحدثة لصحفيي جنيف في مقطع أن 1265 شخصا، ربعهم من الأطفال، لقوا حتفهم إثر تفشي الوباء.

وقالت للصحفيين: "عدد الحالات يتزايد".

وتسببت سنوات الصراع في البلد العربي الفقير في انهيار البنية التحتية للصرف الصحي ، مما أسهم في انتشار العدوى.

ويشار إلى أن معظم السكان لا يستطيعون توفير غذاء كاف.

وقالت بيتينا لوشر، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، للصحفيين في جنيف إن: "اليمن على حافة المجاعة، حيث لا يعلم، ثلثا السكان- أكثر من 17 مليون شخص -من أين ستأتي وجبتهم القادمة".

ولن يستطيع برنامج الأغذية العالمي توفير الغذاء بصورة كاملة إلى المحتاجين بسبب قلة التبرعات.

وأضافت لوشر أن برنامج الأغذية العالمي يهدف في الشهر الجاري إلى منح 8ر6 مليون شخص معونات غذائية في اليمن، لكن نصفهم تقريبا سيضطرون إلى تدبير أمورهم بحصص غذائية مخفضة.

وزادت أعمال القتال على مدار العامين الماضيين، وأدى انتشار وباء الكوليرا في نهاية أبريل إلى إعلان حالة الطوارئ في صنعاء، التي تسيطر عليها جماعة الحوثيون المتمردة.

تظهر الكوليرا في صورة إسهال متواصل يمكن أن يؤدي إلى الموت إن لم يتم علاجه، وتنتقل العدوى بها من خلال البكتيريا الموجودة في الطعام والماء الملوثين.

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