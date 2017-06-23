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وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي: سنوات التآمر القطري لها ثمن

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وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي: سنوات التآمر القطري لها ثمن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي: سنوات التآمر القطري لها ثمن

مصراوي Masrawy

وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي: سنوات التآمر القطري لها ثمن

02:43 م الجمعة 23 يونيو 2017

القاهرة-(مصراوي)"

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، الجمعة، إن المطالَب التي سُربت إلى الصحافة تعبر بوضوح عن عمق الأزمة الحالية مع قطر.

وأشار قرقاش في تغريدات على حسابه الرسمي على تويتر إلى أن أزمة فقدان الثقة في قطر حقيقية، ونتجت عن توجه " تراوح بين المراهقة السياسية إلى التآمر".

ووصف المسؤول الإماراتي قطر بأنها "حصان طروادة" في المنطقة "ومصدر التمويل والمنصة الإعلامية والسياسية لأجندة التطرف".

ودعا الدوحة لأن تدرك بأن حل أزمتها ليست في طهران أو بيروت أو أنقرة أو عواصم الغرب ووسائل الإعلام، ولكنها عبر عودة الثقة فيها من قبل محيطها وجيرانها.

وأكد قرقاش أن التسريب يسعى إلى إفشال الوساطة، وهذا ما اعتبره "مراهقة" تعودت عليها دول الخليج من قطر.

وتابع قوله : "كان من الأعقل أن تتعامل مع مطالب ومشاغل جيرانها بجدية، دون ذلك فالطلاق واقع".

ولفت إلى أن الخيارات أمام قطر واضحة، وهي هل تختار محيطها واستقرارها وازدهارها، أن تختار السراب والازدواجية والعزلة عن محيطها، قائلا : "لعل الحل في افتراق الدروب".

وكانت الكويت سلمت قطر، أمس الخميس، قائمة بمطالب المملكة العربية والإمارات والبحرين ومصر، للتراجع عن قرارها بمقاطعتها، وتضمنت قائمة المطالب إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإيقاف أي تعاون عسكري مع أنقرة. ولم تعلق قطر على ما قدم إليها.

ويأتي ذلك بعد مرور 18 يوما على قطع بعض الدول العربية، علاقاتها الدبلوماسية بقطر، على خلفية اتهامات بدعم وتمويل الإرهاب، والتدخل في شؤون البلاد.

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مصراوي Masrawy

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