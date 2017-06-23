الداخلية: مصرع أحد قيادات "حسم" الإرهابية في تبادل لإطلاق النار بأكتوبر

كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن مصرع أحد قيادات حركة "حسم" الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة أثناء القبض عليه بمدينة 6 اكتوبر بالجيزة.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية، إن معلومات مؤكدة وردت إلى قطاع الأمن الوطني تفيد اعتزام بعض قيادات حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية عقد لقاء تنظيمي بطريق الواحات بدائرة مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة؛ حيث تم التعامل مع تلك المعلومات عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، وتعيين نقاط الملاحظة بالطريق المشار إليه لرصد العناصر المشاركة فى اللقاء.

وأسفرت عمليات التمشيط عن رصد سيارتين متوقفتين بالمنطقة، وحال اقتراب القوات منهما، بادرت العناصر المستقلة لهما بإطلاق أعيرة نارية بكثافة تجاه القوات، مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران.

وأسفر تبادل إطلاق النار عن مصرع قائد إحدى السيارتين، والذى تبين أنه الإخوانى محمد عبدالمنعم زكى أبوطبيخ (41 سنة مدرس لغة إنجليزية)، مقيم بالدلجمون بمركز كفرالزيات بالغربية، وله محل إقامة آخر بمدينة السادس من أكتوبر، وعُثر على جثته بجوار السيارة قيادته ماركة (أوبل أسترا) فضى اللون - لوحات رقم ( ص ن 4573 )-، وبجانبها بندقية آلية، وكمية من الذخيرة وفوارغ طلقات، والرقم القومي الخاص بالمتوفى المذكور، بينما تمكن قائد السيارة الثانية ومرافقيه من الفرار .

وأكدت وزارة الداخلية أن المتوفى المذكور أحد قيادات حركة "حسم" الارهابية، وأنه يضطلع بمسئولية الدعم المالي للحركة مركزياً، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 420/2017 حصر أمن دولة عليا "تحرك حسم المسلح"، مشيرة الى انه تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة المشار إليها وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها .