«هيونداي» تستعد لعام 2018 بحزمة من التعديلات التقنية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلنت شركة "هيونداي" عن خطة شاملة لتعديل العديد من الإصدارات الأساسية في بعض الأسواق العالمية مع حلول 2018.

ووفقًا لموقع "أوتو 123” الأمريكي المتخصص في السيارات، فإن الشركة الكورية تعكف في الوقت الحالي على تنفيذ خطة التطوير التي وضعتها من أجل الحفاظ على المراكز الأولى في تصنيف "ولاء العميل"، والذي يمنح "هيونداي" ثقة نسبة كبيرة من العملاء الذين يفضلون التعامل معها بشكل خاص.

شاهد أيضا

وتعكف الشركة الكورية على إضافة العديد من اللمسات التقنية للإصدارات الأساسية خلال 2018، والتي سوف تكون ضمن موديلاتها بالأسواق العالمية مع نهاية العام الجاري.