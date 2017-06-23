"تموين دمياط": حملات مستمرة على الأسواق استعدادا لعيد الفطر

دمياط – محمد إبراهيم

قال سمير عثمان، وكيل وزارة التموين بدمياط، إن هناك حملات متواصلة لمتابعة الأسواق والمحال التجارية استعدادًا للاحتفال بعيد الفطر المبارك، والتأكد من جودة السلع المعروضة والتصدي لجرائم الغش التجاري، لافتًا إلى أنه يتابع يوميًا الشكاوى الواردة لغرفة عمليات الديوان العامة ويعمل على حلها فورًا.

وأضاف عثمان، في تصريح لـ"مصراوي"، اليوم الجمعة، أن المديرية ساهمت في ضبط كميات من اللحوم المجمدة والأجبان الفاسدة خلال الساعات القليلة المنقضية، كما تتابع عمل المخابز وتوزيع الخبز خصوصًا في مدينة رأس البر، والتي من المتوقع أن تستقبل عشرات الآلاف من الأهالي خلال إجازة العيد.

وأوضح وكيل الوزارة أنه جرى الانتهاء من توزيع السلع التموينية الخاصة بشهر يونيو الجاري، تزامنًا مع التأكد من توافر المواد البترولية في مدن وقرى المحافظة، مشيرًا إلى أن المديرية قررت إيقاف توريد القمح إلى شون و صوامع المحافظة وإيقاف العمل في كافة المواقع التخزينية التابعة بعد أن حققت الكمية المستهدفة من عملية التوريد وقدرها 35 ألف طن قمح.