ضبط شرطي بالمعاش زور بطاقات قومية للتنقيب عن الآثار بالإسكندرية

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مساعد شرطة بالمعاش وآخر حاصل على ليسانس آداب بتهمة تزوير المستندات الرسمية وبطاقات الرقم القومي والشهادات العلمية المنسوبة للجامعات المصرية، للاستيلاء على الأراضى والتنقيب عن الآثار في الإسكندرية.

كانت وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامه، مفادها قيام كلاً من ع . م .ع، 65 سنة، مساعد شرطة بالمعاش، مقيم دائرة قسم أول المنتزه و م . ا .ف، 31 سنة، حاصل على ليسانس آداب، مقيم دائرة قسم عين شمس، محافظة القاهرة السابق إتهامه في قضية جنح قسم الموسكي بأمن القاهرة "نصب واحتيال" بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تزوير المستندات الرسمية وبطاقات الرقم القومى والشهادات العلمية المنسوبة للجامعات المصرية المختلفة وقيامهما بالتزوير في استمارتي بطاقة الرقم القومي الخاصة بهما وذلك بإثبات بيانات لأشخاص آخرين بها حتى يتمكنا من استخراج بطاقتي رقم قومي مثبت عليهما صورتهما بأسماء منتحله لاستخدامها في بعض الأعمال غير المشروعة منها شراء العقارات القديمة والأراضي بالمناطق المتطرفة بمدينة الإسكندرية للتنقيب عن الآثار بها حتى يتمكنا من الإفلات من المسائله القانونية وقيام الأول بانتحال اسم "ص . ي . ح، 62 سنة، مزارع "مقيم مركز أبو المطامير محافظة البحيرة وإثبات في خانة المهنة على خلاف الحقيقة حصوله على بكالوريوس هندسة زراعية وإنتحال الثانى اسم ع . م .ع، 39 سنة، حاصل على دبلوم صنايع، مقيم القنطرة البيضاء محافظة كفر الشيخ وأثبت بخانة المهنة حصوله على بكالوريوس تجارة دون علم أصحاب تلك الأسماء الأصليين بالواقعة.

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال ترددهما على مصلحة الأحوال المدنية بسموحه وبحوزتهما عدد 2 استمارة رقم قومي مثبت بيانات على خلاف الحقيقة، عدد 2 شهادة جامعية مصطنعة منسوب صدورها لجامعة الإسكندرية "كلية التجارة، كلية الزراعة "، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة.