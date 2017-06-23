البرلمان في أسبوع: الموافقة علي «الموازنة»..وإحالة «طنطاوي» للقيم

التحرير

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أنهي مجلس النواب آخر جلساته العامة بشهر رمضان يوم الأربعاء الماضي لتكون الجلسة الثالثة خلال الأسبوع الماضي، حيث وافق خلالهم علي عدد من مشروعات القوانين، وعدد من القرارات، فضلاً عن مناقشة عدد من طلبات الإحاطه، والمقترحات الخاصة بالنواب، و «التحرير» يرصد خلال التقرير التالي أبرز ما أنجزه البرلمان خلال الأسبوع المنصرم.

الموافقة علي الموازنة

وافق مجلس النواب، علي تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون ربط الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2017/2018، و‏وافق المجلس على مشروع قانون ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2015/ 2016، الإثنين، بعدما تلقى البرلمان موافقة مجلس الدولة على مشروعات القوانين المحالة إليه في الجلسات السابقة. ووافق البرلمان على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن الهيئات الاقتصادية، وعددها 50 هيئة.

تمرير العلاوة

وافق مجلس النواب على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، المقدم من الحكومة، وينص على منحهم علاوة خاصة اعتبارا من أول يوليو 2017، بنسبة 10% من الأجر الأساسى، بحد أدنى 65 جنيها شهريا، ووافقت الحكومة على حذف الحد الأقصى المحدد بـ130 جنيها فى مشروعها، لتصبح العلاوة الخاصة بدون حد أقصى.

إحالة «طنطاوي» للقيم

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قررت هيئة مكتب مجلس النواب، في ضوء عدم امتثال النائب أحمد طنطاوي بالحضور أمامها إلى إحالته إلى لجنة القيم لسماع أقواله وتحقيق أوجه دفاعه فيما هو منسوب إليه بمذكرة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والأسطوانات المدمجة المرفقة بها. وكذلك المذكرة الواردة إلى المجلس من رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية، لما صدر عن النائب أثناء اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والذي شهد مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بمقتضاها تؤول ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلي السعودية.

إلغاء اشراف القضاء علي الانتخابات

وافق البرلمان على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة، بشأن مشروع الحكومة الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في مجموعه، على أن يتم التصويت عليه بشكل نهائى فى حضور ثلثى أعضاء المجلس.

وتضمن تقرير اللجنة أن مشروع القانون جاء تلبية استحقاق دستوري طبقا للمواد 208 و209 و210 و228، وللقضاء على سلبيات إدارة العملية الانتخابية في مصر وما شابها من أوجه قصور في السنوات الماضية التي شهدت تغيير تشكيل الإدارة الانتخابية والأمانة الفنية من فترة إلى أخرى، فضلا عن عدم وجود هيكل إداري دائم.