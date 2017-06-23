القبض على مسئول شاومينج البحيرة بتهمة تسريب الامتحانات

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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم حمادة، اليوم، بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث المعلومات والتوثيق بمنطقة غرب الدلتا من ضبط صاحب صفحة شومينج البحيرة لتسريب امتحانات الثانوية العامة.

كان الرائد محمد أبو غزالة رئيس مباحث كوم حمادة بإشراف اللواء علاء شوقي مدير أمن البحبرة من ضبط "عمرو .ا.ع"، طالب بالفرقة الأولى كلية الحقوق جامعه طنطا ومقيم قرية منشأة أمين إسماعيل دائرة المركز بمسكنه لإدارته صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تسمى (شاومينج) وقيامه بنشر مشاركات تتضمن عبارات تحدي لوزارة التربية والتعليم وقدرته على تسريب امتحانات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية علي تلك الصفحة.

وطالب المتهم بمبالغ مالية عن طريق كروت شحن فودافون فئة "100" جنيه، لإرسالها ونشرها للراغبين عبر تطبيق "واتساب" في أثناء فترة الامتحانات وبحوزته 2 هاتف محمول, 3 شريحة هاتف محمول، جهاز حاسب آلي وكذا إيصال نقدي بملغ ألف وثمانون جنيه، بفحصهم تبين وجود آثار ودلائل تشير لإرتكابه الواقعة والعديد من الصور لامتحانات خاصة بمرحلة الثانوية العامة غير معلوم صحتها وعمليات سحب لمبالغ مالية تم تحويلها له كرصيد عن طريق خدمة فودفوان كاش.

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بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وإيهام الطلاب بحيازته لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية بقصد النصب والاحتيال وحصوله منهم على مبالغ مالية.

تحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة.