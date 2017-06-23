إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بكفر الدوار

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أصيب 7 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية منشية عامر في كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم.

تلقى اللواء علاء شوقي مدير أمن البحيرة إخطارًا من الرائد أحمد سمير رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار بوجود مشاجرة بناحية قرية منشأة عامر دائرة المركز.. وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول "هشام .م.ا"، عامل، و"سعيد .م.ا"، ميكانيكي، و"أحمد .م.ا"، عامل، و"مسعود .م"، عامل، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وطرف ثاني "شحاتة .ع.م"، عامل، مصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم و"جمعو .ع.م"، عامل زراعي، و"الصافي .ز.م"، عامل، مصابان باشتباه نزيف داخلي بالمخ وجميعهم يقيمون بذات الناحية، بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم قام على إثرها الطرفان بالتعدي على بعضهم بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها.

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تحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة.