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رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك

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رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك

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بعث المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
وجاء نص البرقية كالأتي:"فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهــــــر،يطيب لى أن أبعث إلى فضيلتكم أخلص التهانى وأطيب التمنيات، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيدها عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى مصرنا الغالية وشعوب الامة العربية والاسلامية فى مشارق الارض ومغاربها بالخير واليمن والسلام.وكل عام وأنتم بخير"

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