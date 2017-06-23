مصر تدين تفجير جامع النوري الأثري في العراق: جريمة ضد الإنسانية

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أدانت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، الجمعة، تفجير تنظيم داعش الإرهابى لجامع "النورى" الكبير ومئذنته الحدباء فى مدينة الموصل العراقية.

وأكد البيان أن هذا التصرف الهمجى يمثل جريمة ضد الإنسانية كلها وليس ضد الشعب العراقى فقط، مشددا فى هذا الصدد على دعم مصر للعراق الشقيق فى كل ما يتخذه من إجراءات لحماية تراثه التاريخي من التدمير على أيدى التنظيمات الإرهابية، ورفضها الكامل لأى مساس بالآثار والتراث الثقافى للأمم، لما يمثله من طمس لهوية الشعوب وذاكرتها وتاريخها.

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كما شدد البيان على أن التدمير المتعمد للمعالم الأثرية والثقافية هو جريمة نكراء يجب على المجتمع الدولى التصدى لها ومعاقبة مرتكبيها، فى إطار قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.