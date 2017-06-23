صحفية متعددة المواهب أسرت قلب «الطبيب».. تعرف على سر نجاح يوسف الشريف

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منحتها الصدفة تأشيرة نجومية لم تكن تتوقعها، فمن عالم المطبوعات حيث كانت تعيش بين أعداد مجلتها الصادرة باللغة الإنجليزية "يوفوريا" إلى عالم الفن، انتقلت عبر بوابة زوجها الفنان يوسف الشريف، الذي اكتشف ما بداخلها من مواهب كامنة، كانت خير عون له في أوقات الأزمات.



إنها الصحفية متعددة المواهب إنجي علاء، المولودة في 3 مارس 1983، وصاحبة الـ 34 عامًا، التي بدأت مسيرتها المهنية في مجال الصحافة عقب تخرجها مباشرة في كلية الإعلام، قسم صحافة، بالجامعة الأمريكية مع مرتبة الشرف.

افتتحت "إنجي" مجلتها الخاصة الصادرة باللغة الإنجليزية، واهتمت بتصميم الأغلفة وتصوير النجوم، وذات يوم ذهبت إلى منزل الفنان يوسف الشريف لإجراء مقابلة صحفية معه بدلًا من رئيسة تحرير المجلة التي طلبت من "إنجي" الذهاب إلى منزل "يوسف" بحكم قربها منه في منطقة مصر الجديدة، ولصغر سنها وملامح وجهها لم يتوقع أبدًا "يوسف" أنها صاحبة المجلة.

يقول يوسف في لقاء تلفزيوني مع برنامج "معكم" على قناة "سي بي سي": "لما دخلت حسيتها صغيرة وافتكرت حد معاها وبعدين اكتشفت إنها صاحبة المجلة وإني عكيت لكن بصراحة اتفاجئت بثقافتها العالية ورقيها"، وبعد فترة تقابل الاثنان في "عزومة" وبشكل مباشر فاتحها الفنان في أمر الزواج، وقد تم عقد القران في 2009.

دخولها المجال الفني

أثناء تصوير الفنان يوسف الشريف لمسلسلي "المواطن إكس" و"نور ومريم" في عام 2011، عانى من أزمة التنسيق بين العملين ومتابعة التفاصيل، فعرضت عليه "إنجي" النزول لمساعدته خاصة وأن ذلك متعلق بمجال دراستها في الجامعة الأمريكية، حيث إنها درست أزياء ومكياج المسرح كشعبة فرعية، ومن هنا جاءت بداية عملها كـ "ستايلست"، وفق ما أوضحت في لقاء تلفزيوني مع برنامج "عسل أبيض"، على قناة TEN.

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بمرور الوقت اكتشفت موهبتها في أعمال أخرى منها التأليف، وبعد كتابتها لراوية "لعبة إبليس" عرضتها على زوجها فقرر أن يحولها لمسلسل يحمل نفس الاسم، وقامت "إنجي" بتصميم ملابس المسلسل، بجانب مسلسلات أخرى منها: "زي الورد، ورقم مجهول، والصياد" وأخيرًا "كفر دلهاب" الذي يعرض في رمضان الحالي على شاشة "أون دراما"، بطولة زوجها يوسف الشريف، الذي اشتهر بدور "الطبيب سعد".

صممت "علاء" ملابس 90 شخصية في مسلسل "كفر دلهاب" بجانب ملابس 700 رجل وامرأة من أهل الكفر، واعتبرت ذلك مهمة مستحيلة على حد تصريحاتها الصحفية، وقد اختارها استفتاء محطة "إنرجي" الإذاعية كأفضل مصممة أزياء هذا العام، عن مسلسل "كفر دلهاب".

شريكة نجاح

بسؤالها عن استحواذها على زوجها الفنان يوسف الشريف، خاصة بعدما شغلت وظيفة مديرة أعماله، أجابت في برنامج "معكم" بسؤال تشوبه الثقة "مش نجح ولا لأ؟"، والإجابة كانت نعم، أما الدليل فيتمثل في مواصلة الفنان يوسف الشريف الاعتماد عليها حتى الآن في أعماله كمصممة أزياء رئيسية لشخصيات مسلسلاته في رمضان، فضلًا عن الاستعانة بها كممثلة أحيانًا في بعض الأعمال، مثلما حدث في "اسم مؤقت".