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"أمن الوادي الجديد": خطة محكمة لتأمين المحافظة في عيد الفطر

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مصراوي Masrawy

"أمن الوادي الجديد": خطة محكمة لتأمين المحافظة في عيد الفطر

02:21 م الجمعة 23 يونيو 2017

لواء أحمد عبد الغفار مدير امن الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الجمعة، شن حملات تموينية بشكل يومي لمراقبة الأسواق، استعدادًا لعيد الفطر المبارك للقضاء على الغش التجاري، فضلًا عن الحملات الأمنية المستمرة لضبط الخارجين على القانون ومحاربة البؤر الإجرامية، تحت إشراف مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد اللواء أحمد عبدالغفار.

وقال اللواء أحمد عبدالغفار، إنه جرى تكثيف التواجد الشرطي في الشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة وفرض السيطرة على المواطنين، والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وضبط الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.

وأضاف عبدالغفار لـ"مصراوي"، أن المديرية وضعت وضع خطة أمنية محكمة لتأمين المحافظة من الفرافرة حتى منطقة شرق العوينات، أثناء عيد الفطر المبارك لبث الطمأنينة والأمان داخل المواطنين أثناء احتفالاتهم، مع تعيين خدمات أمنية على المساجد والساحات لتأمين صلاة العيد.

أوضح عبدالغفار، أن الحملات الأمنية تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، والعناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة وعناصر وقيادات تنظيم الإخوان الإرهابي التي تستهدف مؤسسات الدولة وضباط وأفراد الجيش والشرطة.

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مصراوي Masrawy

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