لماذا قتل "الحلواني" جاره بعد 12 عاماً من الصداقة؟

كتب – فتحي سليمان:

"من سنتين العلاقة بينهم بدأت تحصل فيها مشاكل كتير وخلافات بسبب حاجات بسيطة وتافهة ووصل العند والخلاف لدرجة إن كل واحد كان يضع القمامة أمام منزل الأخر".. بتلك الكلمات تقدم "فني ألوميتال" بمنطقة المرج للشهادة في واقعة مقتل سائق على يد جاره "الحلواني"، نتيجة نزيف بالمخ إثر ضربة أسقطته على الأرض مساء الخميس الماضي.

وأمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، حبس حلواني يدعى (أشرف إ ع) 50 سنة، وابنه يدعى زياد 17 سنة، طالب بالمدرسة، بتهمة قتل المجني عليه (مجدي ا ل) 48 سنة، سائق، بمنطقة المرج إثر مشاجرة نشبت بينهما بينهما انتهت بمقتل الأخير.

وقال الشاهد الذي تواجد وقت الواقعة "علي.م"، إن "مشادة كلامية وقعت بينهما نتيجة خلافات كثيرة كانت بين الجاني والمجني عليه ورغم أن الأخير كانت سيرته محمودة بين جميع أهالي شارع عثمان بن عفان، بمنطقة المركز الاجتماعي، ولكن شيئاً غامضاً قد حدث غيّر طبيعة العلاقة وحوّل الصداقة الحميمة إلى عداء وتربص من الجانبين وتدخلنا أكثر من مرة للفصل بينهما".

وأسفرت معاينة النيابة العامة لجثة المجني عليه أنه توفى نتيجة نزيف شديد بالمخ، عقب ارتطامه بجسم صلب.

وكشفت تحريات المقدم عمرو الأعصر رئيس مباحث قسم شرطة المرج أن المتهم والمجني عليه كانت تربطهما علاقة صداقة وطيدة منذ سنوات ولكن وقع خلاف بينهما منذ عدة عامين ليلة خطوبة نجلة المجني عليه، وأثناء ذهابها لتغيير ملابسها داخل شقة جارهما وصديق والدها نتيجة ازدحام المنزل بالمعازيم والأقارب وأثناء ذلك تلصص الجاني عليها وحاول مراقبتها داخل حمام شقته ما دعاها لإخبار والدها وبدأت خلافات بينهما ومشادات كلامية.

ويوم الواقعة عثر المجني عليه على شنطة قمامة أمام شقته فتوجه إلى شقة الجاني وألقاها أمامه، ولأنهما اعتادا ممارسة ذلك العمل منذ فترة، نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة ودفع المتهم ونجله المجني عليه بجنزير حديدي فسقط على رأسه، وأُصيب بنزيف حاد بالمخ، وكدمة بالرأس من الخلف وجروح سطحية باليد، وتوفى فور وصوله المستشفى.

وألقى ضباط مباحث المرج القبض على المتهم وإبنه، وبمواجهتهما اعترفا، بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة أحاله اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.