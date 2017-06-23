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عبدالحفيظ يتواصل مع سفير مصر في زامبيا

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عبدالحفيظ يتواصل مع سفير مصر في زامبيا عبدالحفيظ يتواصل مع سفير مصر في زامبيا

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كتب: أحمد سعيد وأحمد شحاتة

أجرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، اتصالا هاتفيا بالسفير رجائي نصر، سفير في زامبيا؛ للاطمئنان على ترتيبات استقبال بعثة الفريق قبل مواجهة «زاناكو الزامبي» بالجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وحرص عبد الحفيظ على ترتيب كافة الأمور المتعلقة بإقامة البعثة وملاعب التدريب ووسائل الانتقال مع السفير المصري، الذي يبذل جهودا كبيرة لتذليل أي عقبات قد تواجه بعثة الأهلي في زامبيا.

وأوضح «السفير» لـ«عبد الحفيظ» أن المباراة ستقام على ملعب «هيرو ستديوم» بالعاصمة لوساكا والذي يسع لـ40 ألف متفرج، وأن درجات الحرارة تتراوح ما بين 18 إلى 25 درجة مئوية؛ وذلك حتى يتسنى للفريق أخذ الاحتياطات والترتيبات اللازمة قبل السفر.

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