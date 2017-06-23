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الأهلي يعتمد تشكيل الأجهزة الفنية للموسم الجديد

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الأهلي يعتمد تشكيل الأجهزة الفنية للموسم الجديد الأهلي يعتمد تشكيل الأجهزة الفنية للموسم الجديد

التحرير

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كتب: أحمد سعيد وأحمد شحاتة

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود طاهر، اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية لفرق النشاط الرياضي لموسم 2017/2018، بعد الإبقاء على معظم تشكيلات الأجهزة الفنية من الموسم الماضي، حيث تم تعيين طارق نبيل جمعة، مديرا فنيا لجهاز الغطس ومحمود حسن مديرا لجهاز كرة الماء.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة مكونة من عماد وحيد ومحمد هليل، عضوي المجلس، وشيرين شمس، المدير التنفيذي، وعاصم السعدني، مدير النشاط الرياضي، لدراسة إعادة تشغيل حافلات النشاط الرياضي لنقل اللاعبين بين فروع النادي المختلفة تيسيرا على اللاعبين وأولياء الأمور.

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ووافق المجلس على إقامة الملتقى الوظيفي في شهر أكتوبر المقبل بالصالة المغطاة، ودعوة الشركات المختلفة لتعيين أبناء الأعضاء وتقديم السير الذاتية، لتيسير إلحاقهم بالوظائف المختلفة وفقا لمؤهلاتهم ومهاراتهم.

أيضا وافق مجلس الأهلي على مشاركة سباحي الأهلي في بطولة الأساتذة التي تقام بالمجر في شهر أغسطس المقبل، كما اعتمد المجلس تعيين اللواء «طارق آني» رئيسا لجهاز التنس متطوعا، بالإضافة لتعيين إبراهيم محمد إسماعيل مديرا للخدمات في فرع النادي بالشيخ زايد.

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التحرير

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