الأهلي يوافق على معايشة «أحمد حمدي» في «أودينيزي الإيطالي»

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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر، الموافقة على قيام أحمد حمدي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، بقضاء فترة معايشة بنادي أودينيزي الإيطالي، في الفترة من 7 إلى 16 أغسطس المقبل.

وكان الفريق الإيطالي أرسل طلبا للأهلي لخضوع اللاعب لفترة معايشة، تمهيدا للتعاقد معه، حيث تم رفع الأمر للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حسام البدري، الذي وافق على السماح للاعب بقضاء فترة معايشة بالنادي الإيطالي.

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يشار إلى أن أودينيزي إحتل المركز الثالث عشر، في جدول ترتيب الدوري الإيطالي «الكالتشيو»، برصيد 45 نقطة.