الأهلي يحصل على شرائط لـ«زاناكو» في دوري الأبطال والدوري

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حصل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قال إن الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن حسام البدري، على عدة شرائط لمباريات فريق زاناكو الزامبي؛ لدراستها خلال الأيام المقبلة، قبل مباراة الفريقين بالجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري إفريقيا.

وأضاف عبد الحفيظ أن الشرائط التي حصل عليها الجهاز لفريق زاناكو لمبارياته في دوري الأبطال وأيضا في بطولة الدوري؛ من أجل دراستها بشكل جيد للتعرف على نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس وطريقه أدائه في المباريات الأخيرة.

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الجدير بالذكر ان الأهلي يحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، خلف زاناكو المتصدر برصيد 10 نقاط، في يأتي الوداد الرياضي المغربي ثالثًا برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل القطن الكاميروني المجموعة دون نقاط.