أخبار عاجلة

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون -
"التنسيق": 93 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية حتى الآن -
هبة هجرس: ظاهرة عمالة الأطفال أحد أسباب الزيادة السكانية -
الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية -
أنشيلوتي: نحلم بالتتويج بالبوندسليجا.. والتليفزيون الخاص بي مكسورًا -
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: النادى الأهلى بيتعرض لـ "تكسير عظام" بسبب الظروف الإنتخابية -
محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

مجلس الأهلي يحضر احتفالية استلام درع الدوري في لقاء إنبي

Google+ Print
مجلس الأهلي يحضر احتفالية استلام درع الدوري في لقاء إنبي مجلس الأهلي يحضر احتفالية استلام درع الدوري في لقاء إنبي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال اللواء شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محمود طاهر، من المنتظر أن يحضر مباراة الفريق الأول أمام إنبي، المقرر لها غدا السبت، ضمن الجولة الـ32 بمسابقة الدوري الممتاز، وذلك حسبما افاد للموقع الرسمي للقلعة الحمراء.

وأضاف شمس، أن مجلس الأهلي سيتواجد في المباراة لحضور الاحتفالية المصغرة التي يقيمها اتحاد الكرة لتسليم النادي درع الدروي الممتاز الذي توج به الفريق للمرة الثانية على التوالي والـ39 في تاريخه، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

شاهد أيضا

في سياق آخر قال شيرين شمس، إن المغربي وليد أزارو، لاعب فريق الكرة الجديد، خضع لفحص طبي دقيق وقام بإجراء تحاليل وأشعة للتأكد من عدم معاناته من أية إصابات، لافتا إلى أن نتيجة التحاليل جاءت سليمة تماما، على أن تظهر نتائج الأشعة مساء اليوم.

وأضاف شمس أنه فور ظهور نتيجة الأشعة والتأكد من سلامة اللاعب بشكل تام، سيتم تحويل مليون دولار إلى نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، للحصول على البطاقة الدولية للاعب، على أن يتم بعد ذلك سداد بقية قيمة الصفقة على دفعتين بواقع 200 ألف دولار في الأول من نوفمبر المقبل، و200 ألف دولار أخرى في الأول من فبراير من العام القادم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رأيه في المثلية الجنسية وعلاقته بشيرين رضا.. 8 تصريحات مثيرة لأحمد الفيشاوي

رأيه في المثلية الجنسية وعلاقته بشيرين رضا.. 8 تصريحات مثيرة لأحمد الفيشاوي

دعمها في أزمتها وعرضت عليه الزواج.. مواقف أثارت الجدل حول شيرين ووائل كفوري

دعمها في أزمتها وعرضت عليه الزواج.. مواقف أثارت الجدل حول شيرين ووائل كفوري

السفيرة عزيزة - مع ( جاسمين طه - شيرين عفت - نهى عبد العزيز ) حلقة الإثنين 14-8-2017

السفيرة عزيزة - مع ( جاسمين طه - شيرين عفت - نهى عبد العزيز ) حلقة الإثنين 14-8-2017

السفيرة عزيزة - تعليق ( شيرين وجاسمين ونهى ) على فوز ريال مدريد أمس

السفيرة عزيزة - تعليق ( شيرين وجاسمين ونهى ) على فوز ريال مدريد أمس