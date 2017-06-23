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مديرية أمن بورسعيد: رفع حالة التأهب ووقف الإجازات استعدادا للعيد

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مصراوي Masrawy

مديرية أمن بورسعيد: رفع حالة التأهب ووقف الإجازات استعدادا للعيد

02:09 م الجمعة 23 يونيو 2017

مديرية أمن بورسعيد: رفع حالة التأهب ووقف الإجازات استعدادا للعيد

اللواء زكي صلاح مدير أمن بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

عقد اللواء زكي صلاح، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بورسعيد، اجتماعًا موسعًا، اليوم الجمعة، مع القيادات الأمنية لمراجعة الخطة الأمنية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وشدد زكي على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية، بجانب إعلان حالة الطوارئ ووقف إجازات الضباط والأفراد، مكلفًا شرطة المرافق بتكيف الحملات لرفع كل الإشغالات والباعة الجائلين من الشوارع والميادين الرئيسية.

وكلف مدير الأمن، اللواء محمد درويش، مدير المرور، بتكثيف الحملات المرورية خلال إجازة العيد وخاصة فى شارعي طرح البحر والكورنيس، لمنع دخول الدراجات البخارية ومنع تكدس السيارات بشارع الجمهورية ومنطقة البحر.

كما أصدر تكليفاته بتعزيز الرقابة المرورية بمواقف الأقاليم وبمحاور الطرق داخل المدينة وخارجها، ووضع خطط للتشغيل والتواجد على مدار اليوم الكامل بما يحقق السيولة المرورية بدائرة المدينة ومختلف الميادين والطرق والمحاور الرئيسية، وتكثيف التواجد الأمني في مناطق تجمع المواطنين لمنع حالات التحرش.

وأكد مدير الأمن ضرورة إحكام الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز ومحطات البنزين، لمنع تهريب السلع المدعمة أو بيع السلع المنتهية الصلاحية، وتكليف القياديات بالمتابعة الميدانية المستمرة لخطة العمل.

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