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بالصور.. محافظ أسوان يلتقي لاعبي "النصر للتعدين" قبل لقاء "الشرقية"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ أسوان يلتقي لاعبي "النصر للتعدين" قبل لقاء "الشرقية"

02:02 م الجمعة 23 يونيو 2017

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أسوان - إيهاب عمران:

التقى اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، لاعبي نادي النصر للتعدين لكرة القدم، بمقر اقامتهم بمعسكر الفريق بمدينة أسوان استعدادًا للقاء نادي الشرقية، مساء اليوم، على ملعب استاد أسوان الرياضي، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.

وحضر اللقاء، مدير الكرة وأعضاء الجهاز الفني والإداري للفريق بقيادة الكابتن أحمد عبدالمنعم (كشري)، بالإضافة إلى هاني رشدي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان.

وأكد المحافظ، دعمه الكامل ومؤازرته المستمرة لنادي النصر للتعدين، وشقيقه نادي أسوان الرياضي، لمواصلة مشوارهما في بطولة الدوري الممتاز وتحقيق نتائج إيجابية خلال مبارياتهما المتبقية تساهم في حصدهما لأكبر عدد من النقاط وضمان استمرارهما في البطولة العريقة، وتحقيق التمثيل المشرف للمحافظة في المواسم القادمة.

وخلال اللقاء أبدى المحافظ، إعجابه بالآداء والمستوى الفني الجيد والمتطور لفريق النصر للتعدين، وخاصة في الفترة الأخيرة تحت قيادة فنية متميزة للكابتن أحمد كشري، والذي يعد إضافة هامة للفريق.

ومن ناحيته، قدم الكابتن كشري، الشكر باسم جميع لاعبي الفريق لمحافظ أسوان، على هذا اللقاء.

ويحتل النصر للتعدين، المركز الـ 17 في ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة ويتبقى له ثلاث مباريات أمام نوادي الشرقية ومصر المقاصة وسموحة.

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