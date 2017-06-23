"صحة الأقصر": فرض حالة الطوارئ استعدادا لعيد الفطر

الأقصر – محمد محروس:

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، حالة الطوارئ القصوى بالمستشفيات، لاستقبال الحالات الطارئة وتوفير الرعاية الصحية لها خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

وكلف محافظ الأقصر، محمد بدر، الدكتور أسامة الدسوقي وكيل وزارة الصحة، بتوفير أدوية الطوارئ والأمصال والمستلزمات الطبية بالمستشفيات والاهتمام بتلقي المرضى الرعاية الفورية عند دخولهم الاستقبال، ورفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف ومنع الإجازات والراحات مع وضع نقاط إسعاف متحركة بالحدائق العامة والأماكن التي يوجد بها تجمعات جماهيرية.

وشدد بدر على ضرورة تكثيف الحملات على منافذ بيع اللحوم والأسماك والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظاً على صحة المواطنين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتكثيف الرقابة على محلات بيع الأغذية اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية في مواجهة حالات التسمم.

من ناحيته، أعلن وكيل وزارة الصحة بالأقصر تشكيل غرفة عمليات بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة يوميًا لتلقي بلاغات المواطنين وشكاواهم، مشيرة إلى أنه سيتم الدفع بسيارات الإسعاف على طول كورنيش النيل، وأمام الحدائق العامة التي بها تجمعات جماهيرية، بالإضافة إلى فروع الإسعاف الثابتة المنتشرة في جميع أحياء المحافظة.

وأشار الدسوقي إلى أنه سيتم تكثيف أعداد العاملين بالحجر الصحي على مدار 24 ساعة، والتنسيق بين الحجر الصحي بالمطار والجهات الأمنية، خاصة للزائرين خلال فترة الاجازات مع توفير الخدمات الإسعافية على أرض المطار.