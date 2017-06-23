أبو الغيط يرحب باختيار غسان سلامة ممثلا خاصا لأمين عام الأمم المتحدة في ليبيا

القاهرة - (د ب أ):

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الجمعة، عن ترحيبه بتعيين وزير الثقافة اللبناني الأسبق غسان سلامة ممثلا خاصا جديدا لأمين عام الأمم المتحدة ورئيسا لبعثة الدعم الأممية في ليبيا.

وأكد أبو الغيط، في بيان تم توزيعه بمقر الأمانة العامة للجامعة، ثقته في أن سلامة سيواصل بكل اقتدار الجهود، التي تضطلع بها الأمم المتحدة من أجل حلحلة الأزمة الليبية، ومرافقة الأطراف الليبية في المسيرة السياسية الرامية للتوصل إلى تسوية شاملة للوضع في البلاد واستكمال تنفيذ الاستحقاقات المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط عبر عن تطلعه لأن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون والتنسيق بين الجامعة العربية والأمم المتحدة بغية دعم عملية المصالحة والوفاق الوطني في ليبيا، بما في ذلك في سياق المجموعة الرباعية المعنية بدعم ليبيا، والتي تضم الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن أبو الغيط حرص أيضا علي الإشادة بالجهود التي بذلها مارتن كوبلر، المبعوث الأممي المنتهية ولايته، في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين وحشد الدعم الدولي للمؤسسات الوطنية الليبية، مؤكدا علي التزام الجامعة العربية من جانبها بدعم أي جهد يرمي للتوصل إلي الحلول التوافقية المطلوبة لإنهاء الصراع في ليبيا وتمكينها من استكمال مسيرة انتقالها الديمقراطي.

يذكر أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011،إضافة إلى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى الحكومة المؤقت المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب ،وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا،وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.