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بالصور.. وزير الأوقاف يُلقي خطبة آخر جمعة في رمضان بالحسين بحضور "النمنم"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير الأوقاف يُلقي خطبة آخر جمعة في رمضان بالحسين بحضور "النمنم"

01:57 م الجمعة 23 يونيو 2017

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كتب - محمود مصطفى:
تصوير - محمود بكار:

ألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة الأخيرة من رمضان، بمسجد الحسين، بحضور حلمي النمنم وزير الثقافة، والمهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة.

وقال وزير الأوقاف، إن العشر الأواخر من رمضان أيام طيبة مباركة، مشيرا إلى أن البعض يتصور أنه بمرور ليلة الـ27 أن ليلة القدر قد مضت.

وأضاف خلال خطبة الجمعة الأخيرة من رمضان، التي أداها بمسجد الحسين، ودارت عن فضل الصدقات وتعظيم ثوابها، أنه يجب على الإنسان أن يتحرى حسن الخاتمة، مشيرا إلى أنه يجب على المؤمن على أي وضع يحب أن يموت.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن من علامات قبول الصيام ألا نستعجل انقضاء الشهر، وأن نقبل على المزيد من الطاعات.

وأوضح أن النبي دعانا أن نوسع على الفقراء والمساكين في هذا الشهر، لافتًا إلى أننا نعمل جميعا إلى البناء ندعو للحياة، و هناك من طمس على قلوبهم، وأخذوا يستهدفون رجال الأمن استهدف رجال الحيش والشرطة والقضاة.

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