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مدير شرطة النقل والمواصلات يتفقد الخدمات الأمنية بمحطات المترو والسكك الحديدية

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مصراوي Masrawy

مدير شرطة النقل والمواصلات يتفقد الخدمات الأمنية بمحطات المترو والسكك الحديدية

01:51 م الجمعة 23 يونيو 2017

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كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

تفقد اللواء قاسم حسين مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، في جولة مفاجئة، الخدمات الأمنية المعينة على إدارة شرطة السكك الحديدية "محطة سكك حديد القاهرة، محطة سكك حديد الجيزة" وإدارة شرطة مترو الأنفاق بمحطات مترو "الشهداء، العتبة، محمد نجيب، أنور السادات، الأوبرا، الدقي، البحوث، الجامعة، فيصل، الجيزة، أم المصرين" وذلك لمتابعة الحالة الأمنية.

وأكد مساعد الوزير، على ضرورة تفعيل كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع هيئة السكك الحديدية، للحد من ظاهرة بيع التذاكر بالسوق السوداء، مشدداً على ضرورة وجود المباحث الإدارية لمراجعة صرف التذاكر للركاب.

وتأكد قاسم خلال جولته من تنفيذ الخطط الأمنية المستحدثة وفقا للأحداث الجارية والاستعداد للتعامل معها والتأكيد على انفاذ القانون، وخطة الحماية المدنية والتنبيه بتعقيم القطارات قبل قيامها والتأكيد على الخدمات باليقظة التامة.

وشدد مساعد الوزير للنقل والمواصلات على استنفار جميع القوات وحثهم على بذل المزيد من الجهد وإلمام جميع الخدمات بالمهام الموكلة إليهم.

ووجه بضرورة تكثيف الخدمات الأمنية "النظامية، والبحثية" بمحطات السكك الحديدية والقطارات بما يحقق احكام الإجراءات التأمينية، مشدداً على احترام المواطنين وحسن معاملتهم ومساعدة ومراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات والأطفال، وأمر تفعيل منفذ صرف التذاكر الخاص بهم.

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مصراوي Masrawy

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