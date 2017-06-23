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«القومي لحقوق الإنسان» ينظم مؤتمرا دوليا ضد الإرهاب والتعصب

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«القومي لحقوق الإنسان» ينظم مؤتمرا دوليا ضد الإرهاب والتعصب «القومي لحقوق الإنسان» ينظم مؤتمرا دوليا ضد الإرهاب والتعصب

التحرير

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ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان المؤتمر الدولي عن "دور ومسؤوليات المؤسسات التوعوية لمواجهة التطرف وخطاب الحض على الكراهية والإرهاب"، يومي 2، و3 من شهر يوليو المقبل ، لإجراء مناقشات واسعة للتعرف على أسباب الانتهاكات في حقوق الإنسان والبيئة الثقافية لانتشار التطرف والتعصب ونبذ الآخر.

ويشارك في المؤتمر 30 مؤسسة من المجالس الوطنية العربية والإفريقية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وكذلك عدد من الشخصيات الدولية ذات الصلة.

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وقال المجلس في بيان له اليوم إنه استشعارا منه بأهمية هذا المؤتمر نظم عددًا من ورش العمل على مدار الشهور الماضية تمهيدا وتحضيرا له تناولت دور ومسؤوليات رجال الدين في حماية حقوق الإنسان ودور المؤسسات التعليمية والتربوية والإعلامية والثقافية في نشر حقوق الإنسان، وتأكيد مبدأ المواطنة وإعلاء القانون.

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التحرير

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