الشعب التجارية تعلن: "المصريين أكلوا بـ9.5 مليار جنيه في رمضان"

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اللحوم تراجعت بنسبة 35% والدواجن 20% والحلويات 15% عن العام الماضي

رغم ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلاّ أن معدل استهلاك المصريين من الطعام والشراب يتزايد بصورة ملحوظة خلال شهر رمضان الكريم؛ حيث تشير التقارير إلى أن حجم الاستهلاك يرتفع في بداية الشهر ويبدأ بالانخفاض تدريجيًا في نهايته، وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ان استهلاك المصريين للسلع يزداد في شهر رمضان الي نسبة تتراوح بين 25% الي 50% مقارنة بالأشهر العادية.

كما أكّد على هاشم عضو اتحاد الغرف التجارية، أن 80 % من دخل المواطن الشهرى يتم صرفه على السلع الغذائية خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن هناك عادات لا يمكن تغييرها خلال شهر رمضان وتكلف المواطنين أعباءً مالية إضافية خلال شهر رمضان، من بينها استهلاك "الطرشى، الخروب، السوبيا، التمر" .

وبدوره، أوضح أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين، أن فاتورة الاستيراد هذا العام أقل من شهر رمضان العام الماضى، خاصة ما يتعلق بياميش رمضان والسلع الغذائية، لافتا إلى أنها تراجعت عن العام الماضى بنسبة 40 %، بسبب ارتفاعات فى بعض الأسعار بسبب أزمة الدولار.

وكشف تجار وشعب باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل استهلاك المصريين خلال شهر رمضان من السلع الغذائية.

اللحوم والدواجن والسلع الغذائية الإستهلاكية

قالت شعبة الجزارين بالغرف التجارية بالقاهرة، إلى أن مبيعات المصريين خلال شهر رمضان، تراجعت بنسبة 35% عن العام السابق؛ نتيجة لارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية التي يعانيها المصريون، وشهدت أسعار اللحوم في الأسواق، زيادة جديدة خلال الفترة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، نظرًا لزيادة الطلب عليها، وأن المصريين أنفقوا بما يقارب الـ2 مليار جنيه على اللحوم.

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في حين أشار أحمد يحيى، رئيس شعبة السلع الغذائية بالغرف التجارية إن الاستهلاك من السلع في رمضان ازداد بنسبة 300% عن الشهور الماضية، ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات الدقيق لتصل إلى نحو مليار و500 ألف جنيه؛ لاستخدامه في الكنافة والقطايف والمنتجات الرمضانية، بالإضافة للخبز.

كما ارتفعت مبيعات السكر خلال الشهر الكريم لتسجل نحو 1.8 مليار جنيه، خاصة وأن استهلاك السكر في هذا الشهر يرتفع نتيجة للعصائر المستخدمة والحلويات الرمضانية، وكذلك بلغت نسبة مبيعات الزبادي والألبان بنحو 300 مليون جنيه، مضيفا أن المصريين استهلكوا نحو 80 ألف طن من الزيت في شهر رمضان، بنحو 500 مليون جنيه.

وفي نفس السياق، قال صلاح العبد، رئيس شعبة الحلويات بالغرف التجارية، إن أعلى مبيعات للحلويات تصل إلى نحو 800 مليون بنهاية شهر رمضان، مضيفا في تصريحات له، أن المبيعات تراجعت بنحو 15% عن العام الماضي، وأشار العبد إلى تراجع القوة الشرائية، مؤكدا ظهور مبيعات النصف كيلو، وكذلك اتجاه عدد من الأسر المصرية للحلويات المنزلية، بما يقلل من فاتورة استهلاك المصريين من الحلويات.

وصرحت شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أن المصريين أنفقوا نحو ربع مليار جنيه لشراء الدواجن والبيض، والتي لفتت إلى أن مبيعات الدواجن في شهر رمضان تراجعت عن العام الماضي بنسبة 20% نتيجة لارتفاع الأسعار، ورجحت الشعبة أن تصل مبيعات الدواجن لنحو 180 إلى 190 مليون جنيه، بنهاية شهر رمضان، وزيادة مبيعات البيض لنحو 60 مليون جنيه.



وكشف رجب العطار رئيس شعبة العطارة بالغرف التجارية، عن أن مبيعات الياميش تراجعت العام الحالي، عن السابق بنسبة 20%، لكنه توقع أن تصل المبيعات في ختام الشهر الكريم إلى نحو 2 مليار جنيه.

الخضراوات

أكدت شعبة الخضراوات بالغرفة التجارية، أن المصريين أنفقوا نحو نصف مليار جنيه على شراء الخضراوات، حيث إن استهلاك المصريين في شهر رمضان من الخضراوات بلغ أكثر من 460 مليون جنيه.