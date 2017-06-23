محافظ القاهرة: عدم السماح باعتلاء المنابر في العيد دون تصريح 

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أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، أن العاصمة استعدت لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال تجهيز371 ساحة لصلاة عيد الفطر هذا العام لتهيئة الجو الملائم للمواطنين لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وشدد محافظ القاهرة على مدير مديرية الأوقاف، بعدم السماح لأحد باعتلاء منبر الخطابة بساحة من ساحات العيد دون تصريح مع تخصيص إمام أساسى وآخر احتياطى لكل ساحة.

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وصرح محافظ القاهرة، بأنه أصدر تعليماته لرئيس الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة، بإيقاف إجازات عمال النظافة مع استمرار العمل طوال أيام العيد على 3 ورديات يوميا، ورفع كفاءة النظافة والإنارة حول المساجد وساحات صلاة العيد والمحاور المؤدية إليها، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بجميع أحياء القاهرة، وكذلك تكثيف النظافة حول الحدائق العامة والمتميزة والمتخصصة استعداداَ لاستقبال زوار العيد.

ووجه المحافظ الإدارة العامة للمرور، بتعيين خدمات مرورية بمناطق المساجد وساحات الصلاة والجبانات، وكذلك تكثيف التواجد المرورى بالمناطق السياحية ومناطق النوادى وأماكن الترفيه، لمنع حدوث أى اختناقات مرورية، وتخصيص عدد من الأوناش لرفع الانتظار الخاطئ، إلى جانب تكثيف التواجد الأمنى على مناطق التجمعات الجماهيرية للتصدى لأى مخالفات.