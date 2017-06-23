كشف غموض العثور على جثة طفلة مخنوقة في القليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، غموض العثور على جثة طفلة 4 سنوات، عُثر عليها مخنوقة بأرض زراعية، بجوار منزلها بقرية اميايي التابعة لمركز طوخ، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، طالب بالإعدادي مدمن مخدرات، خنقها وهو تحت تأثير المخدر، وأحيل المتهم للنيابة،قبل أن يعترف تفصيليًا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى المقدم أحمد كمال أبو العزم، رئيس مباحث مركز طوخ، بلاغًا من الأهالي بتغيب الطفلة "رضوى عبداللطيف محمد، 4 سنوات"، عن منزلها وفي اليوم التالي عثروا على جثتها بأرض زراعية بجوار منزلها.

وشُكل فريقًا للبحث بقيادة اللواء علاء سليم، مدير المباحث الجنائية، وتوصل فريق البحث إلى أنه بسؤال والدتها، "حنان محمد محمد سليمان سلام، 45 عامًا"، ربة منزل، أكدت أنها توجهت لأداء صلاة العشاء والتراويح بمسجد مجاور لسكنها، وبصحبتها نجلتها المجني عليها، وعقب الانتهاء لم تعثر عليها، وظل أهالي القرية يبحثون عنها، وفي وصباح اليوم التالي وجدوها مقتولة بأرض منزرعة بنبات الذرة، بالقرب من منزلها، وملقاة على وجهها وترتدي ملابسها كاملة وقرطها الذهبي، ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية بها ويوجد تجمع دموي بمنطقة الوجه، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طوخ المركزي.

وكشفت تحريات المباحث، عن أن آخر رؤية للمجني عليها، أنها كانت تلعب أثناء صلاة العشاء في ذات الليلة التي كانت بصحبة والدتها في الشارع، وأنها اختفت عقب ذلك، وفحص فريق البحث برئاسة العميد حسام الحسيني مفتش المباحث، علاقات وتعاملات وخلافات أهلية المجني عليها، وفحص منطقة الحادث، وتوصل فريق البحث إلى معلومات مفادها أن مرتكب الواقعة المدعو "نصر. ن. ع، 15 عامًا"، طالب بالصف الثالث الإعدادي.

وتمكن العميد حسام الحسيني مفتش المباحث، والنقيب محمد فخري، معاون المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، مشيرًا إلى تعاطيه مخدر الحشيش، ولهوه مع الأطفال بالشارع بمحيط المسجد، وعقب إنصرافه وسيره بالشارع، فوجئ بالطفلة المقتولة تسير خلفه، فتوجه لزراعات الذرة مكان العثور على الجثة، فاستمرت الطفلة في السير خلفه، فأنتابته حالة هيستيرية نتيجة تعاطيه المواد المخدرة، وخنق الطفلة بيده حتى فارقت الحياة وتركها وفر هاربًا.