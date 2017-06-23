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المشتبه بتنفيذه هجوم مطار ميشيجان حاول شراء سلاح

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مصراوي Masrawy

المشتبه بتنفيذه هجوم مطار ميشيجان حاول شراء سلاح

01:21 م الجمعة 23 يونيو 2017

المشتبه بتنفيذه هجوم مطار ميشيجان حاول شراء سلاح

شرطية كندية تحرس المبنى الذي كان يقيم فيه عمر فتوح

(أ ف ب): 

حاول المشتبه به في الهجوم طعنا بسكين على شرطي في مطار فلينت، ميشيجان، شمال الولايات المتحدة، دون جدوى شراء سلاح ناري، بحسب ما أعلن المحققون الخميس.

وكان المشتبه به والذي قالت السلطات ان اسمه عمر فتوحي، 49 عاما، ويحمل الجنسية الكندية، اشترى السكين الذي استخدمه في الهجوم بعد دخوله إلى الولايات المتحدة في 16 يونيو، وحاول أيضا شراء سلاح ناري، بحسب ديفيد جيليوس مسؤول الشرطة الفدرالية.

وصرح جيليوس في مؤتمر صحفي "لدينا معلومات بان فتوحي حاول شراء مسدس دون أن ينجح في ذلك في الولايات المتحدة".

وكان مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" أعلن الاربعاء فتح تحقيق حول "عمل ارهابي".

وجاء في البيان الاتهامي الموجه الى فتوحي انه هتف "الله أكبر" قبل ان يطعن شرطيا في عنقه مرددا "الله" مرات عدة.

وقال توماس سوندجيروس المسؤول الثاني في ال"اف بي آي" ان فتوحي "هتف ما معناه "قتلتم ناسا في سوريا وفي العراق وفي افغانستان، وسنموت جميعا".

وقالت السلطات الأمريكية إن فتوحي تونسي يقيم في كندا منذ عشر سنوات ويحمل الجنسية. وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال ويحمل سائقا لشاحنة.

وتابعت السلطات أن الشرطي المصاب ويدعى جيف نيفيل بدأ يتعافى الخميس.

هذا المحتوى من

AFP

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