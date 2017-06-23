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موسكو تعلن اطلاق صواريخ من البحر المتوسط على مواقع للجهاديين في سوريا

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مصراوي Masrawy

موسكو تعلن اطلاق صواريخ من البحر المتوسط على مواقع للجهاديين في سوريا

01:15 م الجمعة 23 يونيو 2017

موسكو تعلن اطلاق صواريخ من البحر المتوسط على مواقع للجهاديين في سوريا

الفرقاطة اميرال غريغوروفيتش تطلق صواريخ كروز في شر

(أ ف ب): 

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة اطلاق صواريخ على اهداف لتنظيم داعش في سوريا من سفينتين حربيتين وغواصة تابعين لها في البحر المتوسط.

وأفادت الوزارة أنها ابلغت قيادات الجيشين التركي والاسرائيلي "عبر قنوات الاتصال وبمهلة كافية عن عملية اطلاق الصواريخ"، دون أن تذكر الولايات المتحدة.

وعلقت روسيا منذ الاثنين قنوات الاتصال مع الولايات المتحدة بشأن العمليات العسكرية في سوريا بعدما أسقطت مقاتلة أمريكية طائرة حربية سورية الأحد، واتهمت موسكو واشنطن بعدم اصدار تحذير قبل ذلك.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الدفاع الروسية أن سفينتي "أميرال إيسن" و"أميرال غريغوروفيتش" الحربيتين وغواصة "كراسنودار" المنتشرة في شرق المتوسط اطلقت ستة صواريخ من طراز "كاليبر" على مواقع قيادية ومخازن أسلحة في محافظة حماة في سوريا.

وأضاف البيان "ساهم عامل المفاجأة بعد الضربة الصاروخية الكبيرة في تدمير نقاط قيادة ومخازن كبيرة للاسلحة والذخائر التابعة لارهابيي داعش في منطقة عقيربات في محافظة حماة".

وتابع أن الطائرات الروسية شنت بعدها غارات جوية "دمرت ما تبقى من منشآت تنظيم الدولة الاسلامية وقتلت المقاتلين فيها".

وفي 31 مايو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن آخر غارات جوية لها من هذا النوع استهدفت مواقع بالقرب من تدمر.

وأعلنت وزارة الدفاع أن التنظيم الجهادي يقوم هذا الاسبوع بنقل مقاتلين إلى محافظة حماة خلال الليل ويستخدم المباني الكبيرة كنقاط للقيادة ومخابئ للاسلحة، كجزء من جهوده للخروج من الرقة إلى تدمر.

هذا المحتوى من

AFP

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