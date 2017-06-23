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هتافات ضد السعودية في مسيرات "يوم القدس" في ايران

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مصراوي Masrawy

هتافات ضد في مسيرات "يوم القدس" في ايران

01:08 م الجمعة 23 يونيو 2017

عراقيون يشعلون العلمين الأميركي والسعودي خلال مسير

(أ ف ب): 

هتف المشاركون في مسيرات في أرجاء إيران الجمعة إحياء ليوم القدس، شعارات معادية للعائلة السعودية المالكة وتنظيم داعش، إضافة إلى الشعارات التقليدية "الموت لاسرائيل" و"الموت لأمريكا".

كرس مؤسس جمهورية إيران الاسلامية اية الله روح الله الخميني يوم القدس الذي يشهد خروج مئات الالاف الى الشوارع في إيران. كما يحيي حلفاء إيران في الشرق الاوسط هذا اليوم.

ويأتي يوم القدس هذا العام وسط تصاعد المعركة على النفوذ في المنطقة بين إيران الشيعية والسعودية السنية اللتين انقطعت العلاقات الدبلوماسية بينهما منذ يناير 2016.

وهتف المشاركون في المسيرات "الموت لآل سعود وداعش" و "الموت لأمريكا"، و "الموت لاسرائيل" و"الموت لبريطانيا".

وتشارك إيران بقوة في الحرب ضد داعش في العراق وسوريا حيث دربت وقدمت المشورة لفصائل تقاتل الجهاديين.

ومن المقرر أن يلقي رئيس البرلمان علي لاريجاني كلمة في الحشود قبل صلاة الجمعة. كما انضم الرئيس حسن روحاني إلى مسيرة في العاصمة الإيرانية.

هذا المحتوى من

AFP

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