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في عيد ميلاده الـ45.. أرقام من مسيرة «الساحر الفرنسي»

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في عيد ميلاده الـ45.. أرقام من مسيرة «الساحر الفرنسي» في عيد ميلاده الـ45.. أرقام من مسيرة «الساحر الفرنسي»

التحرير

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يحتفل الفرنسي زين الدين زيدان بعيد ميلاده الـ45 وذلك بعد أيام قليلة من تتويجه بالثنائية التاريخية مع ريال مدريد من خلال التتويج بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ويحمل الساحر الفرنسي العديد من الأرقام القياسية الفريدة بينها الإيجابي وأخر سلبي نستعرض أبرزها في السطور التالية كالأتي:

- أكبر لاعب يحصل على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم وذلك بعمر 34 عامًا و17 يومًا في مونديال ألمانيا 2006.

- أكبر لاعب يسجل في نهائي كأس العالم  وذلك بعمر 34 عامًا و17 يومًا في مونديال ألمانيا 2006.

- أكثر لاعب تسجيلًا في نهائي كأس العالم بواقع 3 أهداف مناصفة مع بيليه وفافا وجيوف هارست.

- أكثر لاعب تسجيلا في نهائيات مختلفة لكأس العالم بواقع تسجيله في نهائيين مناصفة مع بيليه وفافا وبول بريتنر.

- أكثر لاعب حصولًا على البطاقة الصفراء في كأس العالم بواقع 6 بطاقات مناصفة مع كافو ورافا ماركيز.

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- أكثر لاعب حصولًأ على البطاقات الحمراء في كأس العالم بواقع بطاقتين مناصفة مع ريجوبيرت سونج.

- أكثر المدربين تحقيقًا للفوز المتتالي في الدوري الإسباني بواقع 16 مباراة متتالية مناصفة مع بيب جوارديولا.

- قاد ريال مدريد لأطول سلسلة من المباريات دون خسارة في جميع المسابقات بواقع 40 مباراة.

- أول مدرب فرنسي يتوج بمسابقة دوري أبطال أوروبا وذلك في موسمي 2015- 2016 و2016- 2017.

- أنجح المدربين في تسجيل لاعبيه أهداف في مباريات متتالية وذلك من خلال تسجيل ريال مدريد في 62 مباراة متتالية في جميع المسابقات قابلة للزيادة.

- المدرب الوحيد في التاريخ الذي يتوج بدوري أبطال أوروبا موسمين متتاليين في العصر الحديث للمسابقة.

- المدرب الوحيد الذي ينجح في التتويج بـ4 ألقاب في تاريخ ريال مدريد في موسم واحد.

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التحرير

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