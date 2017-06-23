«تأثير كلوب واللاعب الذي يتطلع إلى اللعب بجانبه».. صلاح يتحدث

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عبر الدولي المصري محمد صلاح، عن سعادته بالانضمام لنادي ليفربول بعد الاتفاق على عقد يمتد إلى 5 سنوات، واعدًا بأنه سيقدم كل ما لديه للنادي.

أتمم الدولي المصري جميع الإجراءات الرسمية للانتقال من نادي روما الإيطالي، أمس الخميس، وسيصبح لاعباً لـ ليفربول بشكل رسمي وجزء من مشروع المدرب الألماني يورجن كلوب بدءًا من 1 يوليو.

وأكد صلاح خلال لقاء حصري مع الموقع الرسمي لنادي ليفربول، بأنه يشعر بتقدير الجماهير له، وتحدث حامل الرقم 11 الجديد أيضاً عن إصراره على تطوير مستواه أكثر، وفيما يلي الحوار:

- ما هو شعورك بعد أن أصحبت رسميًا لاعبًا لنادي ليفربول؟

«أنا متحمس إلى درجة كبيرة وسعيد للغاية بالتواجد هنا، كنت في مصر ووصلت قبل يومين، أتيت إلى ليفربول ووقعت على العقد، أنا هنا الآن وتنتابني سعادة كبيرة، أريد تحقيق النجاح مع النادي والجميع يعرف حجم ليفربول، و يجب علينا بذل قصارى جهدنا من أجل الجماهير لتحقيق البطولات».

- كيف كانت متابعتك لمباريات النادي في الموسم الماضي؟

«شاهدت معظم المباريات، قدموا أداء رائع وآمل أن نتمكن تطوير مستوانا والتحسن أكثر الموسم القادم».

- ما مدى تأثير المدرب «يورجن كلوب» على القرار الذي اتخذته للمجيء هنا؟

«أنا متحمس كثيراً لبدء الموسم معه، الجميع يعرف أنه شخص رائع ومدرب عظيم، أتطلع للموسم القادم بشكل كبير».

- من هو اللاعب الذي تتطلع إلى اللعب إلى جانبه؟

«قدم اللاعبون مستويات رائعة في الموسم الماضي، حيث كان موسم ساديو ماني مميزاً بالإضافة إلى فيليب كوتينهو وروبيرتو فيرمينو وآدم لالانا، لا أريد تحديد لاعب واحد فقط، وذلك لأن الفريق بأكمله حظي بموسم جيد للغاية».

- هل أنت مرتاح باللعب في أي مركز هجومي؟

«لعبت في الجهة اليمنى من قبل، وكنا نلعب مع روما في الموسم الماضي بخمسة لاعبين في الخلف ومهاجمين، كنت مهاجم ثاني وكان مركزي مشابه للاعب رقم 10، وكنت ألعب أحياناً في الجهة اليسرى، لذلك أستطيع اللعب في أي مركز هجومي».

- هل ستستفيد من خبرة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من قبل؟

«نعم، كنت ألعب في الدوري في الماضي واكتسبت الخبرة، أحب اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، أنا سعيد بالعودة هنا ومتحمس للغاية».

- هل عدت إلى هنا كلاعب أفضل؟

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«نعم بكل تأكيد! تحسنت من كل النواحي، شخصيتي كانت مختلفة لأنني كنت صغير في السن وكنت أبلغ من العمر 20 أو 21 عامًا، كل شيء يختلف الآن واكتسبت خبرة كبيرة من ثلاثة أندية، حيث لعبت مع تشيلسي قبل الانتقال إلى فيورنتينا وروما، لدي خبرة جيدة».

- شاركت في 19 مباراة مع تشيلسي، هل يدفعك هذا الأمر إلى إثبات إمكانياتك؟

«دائماً ما أشعر بأنني أريد تطوير مستواي أكثر حتى في حال تقديم المباريات الجيدة، أركز دائماً على التفاصيل الصغيرة لأنني أسعى إلى التحسن أكثر».

- قدمت أفضل مستوياتك مع روما في الموسم الماضي بتسجيل 19 هدفًا وصنع العديد من الأهداف، هل تعتقد بأنه كان أفضل موسم لك على الإطلاق؟

«نعم أعتقد ذلك، كان موسم مميز، لم يتغير أي شيء، حيث سجلت في الموسم الذي يسبقه 15 هدفًا، أنا أتحسن وأقدم مستوى أفضل كل موسم، لذلك سأخوض الآن تحدي جديد وأنا سعيد بذلك، لن تكون المهمة سهلة وأنا أدرك صعوبتها، ولكنني متحمس لها وأنا مستعد بكل تأكيد».

- ما هو مدى تطلعك للعب كرة القدم في مدينة مثل ليفربول؟

«الجميع يعرف حجم نادي ليفربول، حيث نمتلك قواعد جماهيرية ضخمة في جميع أنحاء العالم، وتستطيع ملاحظة الحب الذي يمتلكونه تجاه النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، أشعر بحب المشجعين الذي يحيط بي في ليفربول وأنا سعيد بذلك».

- ما هو مدى حماسك لمشروع النادي؟

«ينتابني حماس كبير، لم يحقق ليفربول الدوري منذ فترة طويلة جدًا، لدينا فريق رائع ومجموعة جيدة من اللاعبين، شاهدت مباريات الفريق في الموسم الماضي وقدم الجميع كل ما لديهم بنسبة 100% لتحقيق الفوز، من الواضح أن المدرب يعطي كل ما لديه للنادي وأتمنى أن نستطيع بذل قصارى جهدنا لتحقيق البطولات للنادي والجماهير ولأنفسنا».

- وصلت إلى النادي قبل بدء التحضيرات للموسم الجديد، ما هي أهمية تواجدك هنا قبل بدء العمل الجاد بالنسبة لك؟

«إنه أمر مهم للغاية لأنني أريد بدء الاستعدادات للموسم القادم مع الفريق لكي أتعرف على الجميع بشكل جيد داخل وخارج الملعب، وصلت إلى هنا في الوقت المثالي».

- سيحمل قميصك الرقم 11 مع ليفربول، هل يعتبر هذا الأمر مميز لك؟

«أود في البداية أن أعبر عن امتناني لما فعله فيرمينو لي، يجب علي تقديم شكري له، أحب الرقم 11 كثيراً، حملت هذا الرقم عندما كنت ألعب مع روما بالإضافة إلى المنتخب المصري في الماضي، أحب هذا الرقم لذلك يجب علي شكره».

- تمنت جماهير ليفربول انضمامك إلى النادي لسنوات عديدة، ما هي الرسالة التي تود أن توجهها للمشجعين الآن؟

«أستطيع التأكيد بأنني متحمس للغاية، سأعطي كل ما لدي بنسبة 100% للنادي، أنا سعيد بالتواجد هنا وأسعى إلى تحقيق النجاح مع النادي».