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«جوارديولا» يطلب ظهير أيمن خبير

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«جوارديولا» يطلب ظهير أيمن خبير «جوارديولا» يطلب ظهير أيمن خبير

التحرير

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ذكرت عدة تقارير صحفية إنجليزية، أن الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي قد وضع نصب عينيه التعاقد مع ظهير أيمن من العيار الثقيل خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، أن جوارديولا في في حاجة إلى ظهير أيمن ذي خبرة، بعدما رحل كلا من باكاري سانيا وبابلو زاباليتا هذا الصيف عن الفريق.

وأضافت الصحيفة أن المدرب الإسباني يريد كايل والكر، ظهير توتنهام هوتسبير، ولكن الفريق اللندني قد طلب فيه 50 مليون إسترليني، في حين أن مانشستر سيتي قيّمه بسعر 35 مليون إسترليني فقط.

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وأشارت الصحيفة إلى أن جوارديولا أيضًا يستعد للإجتماع  بداني ألفيش مرة أخرى، بعد أن وافق يوفنتوس على فسخ عقد اللاعب بعد سنة واحدة فقط مع الفريق.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي قد أعلنوا عن صفقتين هذا الموسم، وهما برناردو سيلفا لاعب موناكو الفرنسي، وإيدرسون حارس مرمى بنفيكا البرتغالي. 

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التحرير

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