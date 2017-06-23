الصحة تُحذر من استخدام "خافض للحرارة".. وتوجه بسحبه من الصيدليات
الصحة تُحذر من استخدام "خافض للحرارة".. وتوجه بسحبه من الصيدليات
01:13 م الجمعة 23 يونيو 2017
كتب - أحمد جمعة:
حظرت وزارة الصحة والسكان، استخدام مستحضر (سيتال – CETAL)، المنتج خلال عامي 2015-2016، بناءً على قرار اللجنة العليا للتفتيش الصيدلي بجلستها المنعقدة يوم 15 مايو الماضي.
ووجهت الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة في منشور حمل رقم "48" لسنة 2017، بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية، مع تسليم مندوب الشركة المنتجة الأحراز بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأحراز إلا في وجود أحد مفتشي الصيدلة.
ويستخدم العقار كخافض للحرارة ومسكن للآلام، وعلاج الصداع وآلام الأذن والأسنان ونزلات البرد، والعدوى البكتيرية أو الفيروسية.
وطالب إدارة الصيدلة، الشركة المنتجة للعقار، بتجميد الأرصدة الموجودة لديها، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع المحافظات، وإبلاغ إدارة الصيدلة بالمحافظات بالأرصدة والمرتجعات.
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