القبض على أدمن صفحة "شاومنينج بيغشش ثانوية" في البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

ألقت مباحث مركز شرطة كوم حمادة، بمحافظة البحيرة، ومباحث المعلومات والتوثيق بمنطقة غرب الدلتا، القبض على طالب تورط في إدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لتداول امتحانات الثانوية العامة، ونماذج حلها مقابل مبالغ مالية.

وضبطت قوات الأمن "عمرو. ا. ع، 21 عامًا"، طالب بالفرقة الأولى كلية الحقوق، جامعة طنطا، ومقيم قرية منشأة أمين إسماعيل، دائرة المركز، بمسكنه لإدارته صفحة تسمى " شاومينج " ونشره مشاركات تتضمن عبارات تحدي لوزارة التربية والتعليم، وإعلان قدرته على تسريب امتحانات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، وطلبه مبالغ مالية عن طريق كروت شحن فئة 100 جنيه، لإرسالها ونشرها للراغبين عبر تطبيق "واتساب" أثناء فترة الامتحانات.

ووجد بحيازة المذكور 2 هاتف محمول، 3 شريحة هاتف محمول، وجهاز حاسب آلي، وإيصال نقدي بمبلغ ألف وثمانين جنيهًا، وبفحصهم تبين وجود آثار ودلائل تشير لارتكابه الواقعة، والعديد من الصور لامتحانات خاصة لمرحلة الثانوية العامة "غير معلوم صحتها" وعمليات سحب لمبالغ مالية تم تحويلها له كرصيد عن طريق خدمة "فودفوان كاش".

بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وإيهام الطلاب بحيازته لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية، بقصد النصب والاحتيال وحصوله منهم علي مبالغ مالية.

تحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.