أخبار عاجلة

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون -
"التنسيق": 93 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية حتى الآن -
هبة هجرس: ظاهرة عمالة الأطفال أحد أسباب الزيادة السكانية -
الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية -
أنشيلوتي: نحلم بالتتويج بالبوندسليجا.. والتليفزيون الخاص بي مكسورًا -
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: النادى الأهلى بيتعرض لـ "تكسير عظام" بسبب الظروف الإنتخابية -
محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

القبض على أدمن صفحة "شاومنينج بيغشش ثانوية" في البحيرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القبض على أدمن صفحة "شاومنينج بيغشش ثانوية" في البحيرة

01:09 م الجمعة 23 يونيو 2017

القبض على أدمن صفحة شاومنينج

البحيرة – أحمد نصرة:

ألقت مباحث مركز شرطة كوم حمادة، بمحافظة البحيرة، ومباحث المعلومات والتوثيق بمنطقة غرب الدلتا، القبض على طالب تورط في إدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لتداول امتحانات الثانوية العامة، ونماذج حلها مقابل مبالغ مالية.

وضبطت قوات الأمن "عمرو. ا. ع، 21 عامًا"، طالب بالفرقة الأولى كلية الحقوق، جامعة طنطا، ومقيم قرية منشأة أمين إسماعيل، دائرة المركز، بمسكنه لإدارته صفحة تسمى " شاومينج " ونشره مشاركات تتضمن عبارات تحدي لوزارة التربية والتعليم، وإعلان قدرته على تسريب امتحانات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، وطلبه مبالغ مالية عن طريق كروت شحن فئة 100 جنيه، لإرسالها ونشرها للراغبين عبر تطبيق "واتساب" أثناء فترة الامتحانات.

ووجد بحيازة المذكور 2 هاتف محمول، 3 شريحة هاتف محمول، وجهاز حاسب آلي، وإيصال نقدي بمبلغ ألف وثمانين جنيهًا، وبفحصهم تبين وجود آثار ودلائل تشير لارتكابه الواقعة، والعديد من الصور لامتحانات خاصة لمرحلة الثانوية العامة "غير معلوم صحتها" وعمليات سحب لمبالغ مالية تم تحويلها له كرصيد عن طريق خدمة "فودفوان كاش".

بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وإيهام الطلاب بحيازته لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية، بقصد النصب والاحتيال وحصوله منهم علي مبالغ مالية.

تحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إصابة بائع فاكهة بالرصاص في مشاجرة بالقليوبية

    إصابة بائع فاكهة بالرصاص في مشاجرة بالقليوبية

    أخبار
  • بعد 24 ساعة.. سقوط خاطفي الطفل

    بعد 24 ساعة.. سقوط خاطفي الطفل "إبراهيم" في الفيوم

    أخبار
  • ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواشي في الإسكندرية

    ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواشي في الإسكندرية

    أخبار
  • القبض على 4 أطلقوا الرصاص على عامل بسبب ري الأرض في القليوبية

    القبض على 4 أطلقوا الرصاص على عامل بسبب ري الأرض في القليوبية

    أخبار

إعلان

1e7559e80c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

"التنسيق": 93 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية حتى الآن

"التنسيق": 93 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية حتى الآن

هبة هجرس: ظاهرة عمالة الأطفال أحد أسباب الزيادة السكانية

هبة هجرس: ظاهرة عمالة الأطفال أحد أسباب الزيادة السكانية